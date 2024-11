La Spa dove i massaggi li fa un robot: come funziona l’esperienza basata sull’IA

La rivoluzione dei massaggi: arriva la spa con massaggi “robotici”. Dove si trova e come funziona questa esperienza basata sull’IA

Questa innovazione rappresenta una vera rivoluzione nel campo del benessere personale; combinando tecnologia avanzata ed esigenze individuali per creare un’esperienza su misura mai vista prima nel settore dei massaggi.

Nel cuore pulsante di New York, una novità sta rivoluzionando il mondo del benessere e della cura personale. Si tratta di Aescape, un’innovativa spa che offre massaggi eseguiti non da mani umane, ma da un robot dotato di intelligenza artificiale e imaging 3D. Questa tecnologia all’avanguardia promette un’esperienza di massaggio completamente personalizzata, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni cliente.

A provare e raccontare l’esperienza un redattore di Condé Nast Traveller. L’incontro con il robot massaggiatore può sembrare inizialmente intimidatorio. I suoi bracci meccanici, terminanti con estremità simili a zoccoli, potrebbero non evocare immediatamente l’idea del relax. Tuttavia, la peculiarità sta nel fatto che il massaggio viene effettuato mentre si indossano dei vestiti speciali forniti dalla spa, eliminando così l’uso di oli o lubrificanti e permettendo ai clienti di riprendere le proprie attività quotidiane senza disagio alcuno dopo il trattamento.

Controllo totale nelle mani dell’ospite

Eric Litman, fondatore e CEO di Aescape, sottolinea come l’obiettivo sia quello di integrare questa esperienza nella vita delle persone in modo fluido e senza interruzioni. Grazie agli indumenti speciali utilizzati durante i massaggi, i bracci del robot possono muoversi agilmente sul corpo del cliente senza causare attrito o disagio. Inoltre, l’assenza dell’utilizzo degli oli consente una maggiore praticità post-trattamento.

Un altro aspetto innovativo è rappresentato dalla scansione 3D del corpo: prima dell’inizio del massaggio vero e proprio, il robot effettua una mappatura dettagliata della struttura corporea del cliente. Questo permette al sistema AI di personalizzare il trattamento in base alle specifiche necessità fisiche individuate durante la scansione.

La possibilità per gli ospiti della spa Aescape di modificare vari aspetti dell’esperienza – dalla pressione alla musica fino alla possibilità di mettere in pausa il trattamento – rappresenta un ulteriore punto a favore della personalizzazione offerta da questo servizio innovativo. L’approccio è chiaramente orientato verso la massima soddisfazione del cliente che può godere dei benefici terapeutici dei massaggi mantenendo al contempo un controllo totale sull’esperienza.

Attualmente disponibile solo per trattamenti mirati alla schiena e ai glutei con prezzi che partono da $60 per sessione della durata di 30 minuti in località selezionate; Aescape ha ambizioni elevate per quanto riguarda l’estensione futura dei propri servizi. L’intenzione è quella non solo di ampliare le tipologie di massaggi offerti ma anche quella delle sedi disponibili al pubblico.