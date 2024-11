Canali navigabili e attività per ogni gusto, è questa la “Venezia spagnola”

Con i suoi canali navigabili simili ad Amsterdam, ecco la città conosciuta come la Venezia spagnola che strega i viaggiatori

Empuriabrava, conosciuta anche come Ampuriabrava in spagnolo, è un angolo di Spagna che invita i viaggiatori a scoprire la sua unicità. Questa pittoresca cittadina catalana, situata nel comune di Castelló d’Empúries, nella regione dell’Alt Empordà, provincia di Girona, è stata soprannominata per una buona ragione la “Venezia spagnola“. Con più di 24 chilometri di canali navigabili che si snodano tra le sue strade, Empuriabrava si presenta come una delle urbanizzazioni più esclusive e sorprendenti d’Europa.

La trasformazione di Empuriabrava da un vasto paesaggio paludoso a uno dei porti turistici residenziali più esclusivi del continente è una storia affascinante. A metà degli anni ’60, il marchese di Sant Morí e gli imprenditori Miquel Arpa e Fernando Vilallonga hanno visto il potenziale turistico delle paludi dell’Empordà. Nonostante l’iniziale opposizione dei proprietari agricoli locali, nel 1967 iniziò la costruzione dei primi canali e residenze di lusso. Il progetto fu ispirato dai porti turistici della Costa Azzurra e dagli sviluppi simili in Florida che imitavano Venezia.

Un ambiente protetto per la natura

L’espansione ambiziosa degli anni ’70 ha incontrato le preoccupazioni del crescente movimento ambientalista riguardo alla preservazione degli ecosistemi dell’Empordà. Questo ha portato all’interruzione dei lavori fino a quando nel 1983 la Generalitat della Catalogna non ha protetto l’area creando il Parco Naturale degli Aiguamolls de l’Empordà. Oggi Empuriabrava vanta il titolo del più grande porto turistico residenziale d’Europa con oltre 24 chilometri di canali navigabili.

La costruzione dei canali non è stata impresa facile; ha richiesto una significativa trasformazione del terreno originario da paludoso ad agricolo. Gli scavi profondi hanno permesso non solo la creazione dei canali ma anche l’elevazione degli appezzamenti attraverso isole artificiali garantendo così la navigabilità. Ingegneri e architetti specializzati hanno partecipato alla progettazione della rete acquatica che oggi definisce l’unicità del paesaggio urbano.

Oltre ad essere un paradiso per gli amanti del mare e degli sport acquatici, Empuriabrava offre attività per tutti i gusti. Dal giro in barca lungo i suoi canali alla possibilità di saltare con il paracadute dal centro Skydive Empuriabrava godendo delle vedute aeree mozzafiato; dalle spiagge Bandiera Blu ideali per windsurf e kitesurf alle tranquille spiagge come Rubina o Can Comes perfette per rilassarsi sotto il sole mediterraneo.

Inoltre, la vicinanza a Figueres permette ai visitatori un tuffo nella cultura visitando il famoso Teatro-Museo Dalí. Empuriabrava combina quindi lusso ed ecologia offrendo esperienze diverse ma sempre immersiva nella vita mediterranea al massimo grado.