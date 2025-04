Una vera ossessione per Alexandra, rischia di mandare tutto a monte. Tempesta d’Amore, anticipazioni 14-18 aprile

Nuove anticipazioni di Tempesta d’Amore per la settimana 14-18 aprile: Alexandra ne ha l’ossessione.

Si è aperto un nuovo capitolo della soap tedesca, in onda tutti i giorni alle 9.45 su Rete 4. Il matrimonio di Eleni e Leander ha funto da spartiacque affinché si parlasse anche di altri personaggi – tra l’altro, nel cast, due new entry ovvero Philipp e Vincent, protagonisti di un triangolo infuocato che coinvolge persino Ana.

Al momento l’atmosfera parrebbe tranquilla. Appena archiviati i festeggiamenti delle nozze, cominciano i primi problemi, addirittura l’arrivo della Polizia. Non solo, a seguito di un terribile incidente Alexandra si trasforma in un’altra persona, quasi irriconoscibile.

Dall’animo inquieto, sviluppa una forte ossessività tale da porre a rischio la sua stessa vita e le persone che la circondano. Un brutto periodo l’attende, probabilmente sfociando nel tunnel della depressione. Quando la propria psiche è fuori controllo bisogna fermarsi e farsi aiutare per evitare che degeneri. Non c’è alternativa.

Tempesta d’Amore, spoiler 14-18 aprile: la pazzia di Alexandra

Il caos in quel di Bichlheim. Philipp si rivela diverso da come si era presentato, Vincent nasconde un segreto su cui Noah nutre forte sospetti mentre Erik ed Yvonne litigano ferocemente. Si assisterà al bacio tra Philipp stesso e Ana ma l’arrivo di Vincent scatenerà un profluvio di domande e chiarimenti: triangolo servito.

Le prossime puntate dedicate anche al personaggio di Alexandra. Come poc’anzi accennato, quest’ultima è stata vittima di un incidente riportando gravi ustioni sul collo. Tutto nasce da un diverbio con Greta. Per sbaglio, durante lo scontro, viene urtato un tegame e così rovesciato l’olio bollente ivi contenuto.

Immediato il ricovero in ospedale dopodiché subentra la realizzazione di quanto accaduto. Non accetta il cambiamento del proprio corpo, ritenendosi un ‘mostro sfigurato‘ agli occhi del suo amore Christoph.

Ebbene, questi sono gli antecedenti per comprendere al meglio le successive trame. L’ustione si sta cicatrizzando, dunque Alexandra può tornare a casa. Ma nulla è come prima. E un primo cambiamento tangibile riguarda proprio il rapporto tra lei e la sua dolce metà: dubita la ami ancora, dopo l’intervento.

Cerca un riavvicinamento, tuttavia è terrorizzata da presunti sguardi di disgusto che potrebbe riservarle dinanzi la cicatrice. Si chiude sempre di più in se stessa creandosi una corazza impenetrabile, intrappolata nella sua ossessione. I tentativi di Christoph nel volerla rassicurare si rivelano un totale fallimento.

Diverse le volte in cui ha provato a tranquillizzarla, affermando che quel segno impresso sulla sua pelle non potrà mai costituire il parametro misuratore dell’affetto. Alexandra non vuole sentire ragioni. Riuscirà ad aiutarla affinché superi il trauma?