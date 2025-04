Due ricette, un solo protagonista: hai mai utilizzato così le uova?

Tra gli alimenti completi e ricchi di nutrienti ci sono le uova. Vi proponiamo due diverse ricette che soddisferanno tutte le vostre aspettative.

Dimentica modi banali di cucinare le uova, parliamo di uno degli ingredienti più versatili in cucina. Utilizziamolo con creatività e per dare vita a due piatti che soddisferanno i palati e forniranno importanti elementi nutrizionali. Ormai è superata la convinzione che l’uovo si mangia una volta a settimana, i nutrizionisti hanno rivelato la verità.

Decenni di ricerche scientifiche non hanno rivelato alcun rischio per la salute. Le uova contengono elementi nutrizionali importanti ed essenziali come i lipidi, le vitamine, le proteine (distribuite tra albume e tuorlo) e i minerali. L’uovo, dunque, è una delle migliori fonti alimentari di proteine di qualità ad alto valore biologico. Come per ogni altro ingrediente, naturalmente, non bisogna esagerare con le quantità assunte ma nemmeno limitarsi ad un uovo a settimana. E se volete qualcosa di innovativo vi proponiamo due diverse ricette.

Allontanate la monotonia usando così le uova

La prima ricetta è semplice e gustosa, richiede pochi ingredienti e una preparazione abbastanza veloce. Servono 5 uova, una cipolla piccola e una bottiglia di passata di pomodoro.

PREPARAZIONE

Rassodate 4 uova e fatele raffreddare. In una casseruola tagliate la cipolla e fate cuocere con un poco di olio per 5 minuti. Unite la passata di pomodoro, salate e proseguite la cottura. Tagliate a metà le uova sode sgusciate e poi passatele nell’uovo sbattuto. Friggete le uova per pochi minuti fino a formare una crosticina. Mettete le uova nella salsa e portate a termine la cottura.

Queste uova con la salsa sono gustose e protagoniste del piatto. La seconda ricetta, invece, utilizza l’uovo per creare una frittata di patate unica. Non è la solita frittata, statene certi.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

500 grammi di patate,

cipolla grande,

olio e sale,

pomodori pelati,

4 uova,

basilico,

parmigiano grattugiato.

PREPARAZIONE

Pelate le patate, tagliatele a cubetti e friggetele. In un’altra padella fate stufare la cipolla dopo averla tagliata sottile per circa dieci minuti. Aggiungete alla cipolla una scatola di pomodori pelati, schiacciateli e salate a piacere. Lasciate cuocere per circa dieci minuti. Unite alla cipolla e al pomodoro le patate fritte. In una ciotola sbattete le uova e aggiungete il parmigiano. Salate e versate le uova negli altri ingredienti. Mischiate il tutto rapidamente e fate cuocere per circa 10 minuti. Spegnete il fuoco e versate la frittata di patate rigirata in un piatto/ciotola aggiungendo le foglie di basilico.

Lasciate intiepidire e poi gustate. Buon appetito!