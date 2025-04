Nuovi aumenti sulle bollette: chi vive in questa città pagherà quasi 900 euro nei prossimi mesi

Non è ancora il momento di stare sereni: arrivano nuovi aumenti sulle bollette. I più colpiti saranno coloro che vivono in una certa città.

Se pensavate che il peggio fosse ormai alle nostre spalle per quanto riguarda le bollette, sappiate che sbagliavate e anche di grosso: ci attendono nuovi aumenti sulle utenze domestiche. Il Governo di Giorgia Meloni, a fine febbraio, è intervenuto per potenziare i bonus sociali ma potrebbero non bastare.

Infatti gli incrementi che ci aspettano non saranno di poco conto. Del resto, con un colpo di coda davvero inaspettato, l’inflazione è tornata a crescere e a marzo ha segnato un +2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un aumentato costo per i trasporti e i rincari sulle materie prime comporteranno nuove maggiorazioni che peseranno sulle nostre tasche.

Ma il peso – come sempre – non sarà lo stesso per tutti e, soprattutto, non sarà distribuito in modo omogeneo lungo tutto lo Stivale. Per alcuni gli aumenti saranno quasi impercettibili mentre per altri saranno una vera e propria stangata. I più penalizzati saranno coloro che vivono in una certa città. Città che, per altro, nessuno immaginerebbe.

Le bollette aumentano ancora: ecco chi saranno i più colpiti

Non è ancora tempo di dormire sonni tranquilli: le bollette tornano a crescere e i bonus del Governo potrebbero non bastare. Non solo luce e gas: anche l’acqua – bene essenziale per eccellenza – aumenterà di prezzo soprattutto per chi vive in una certa città che, per una volta, non è quella che tutti potrebbero immaginare.

Secondo i dati di Altroconsumo, l’acqua, nel 2024, ha subito rincari pari al 4,1% in media. Ma si tratta solo di una media in quanto in alcune città gli incrementi hanno raggiunto anche il 10%. Attualmente si stima che ogni anno una famiglia composta da 4 persone spenda 470 euro solo per l’acqua che esce dai rubinetti di casa. Sembra una cifra assurda eppure è così.

Ma c’è di peggio: in alcune città si spende molto di più. La città in assoluto più cara quando parliamo di spesa annua di acqua è Frosinone: in questa provincia del Lazio, in media, le famiglie spendono 852 euro all’anno. Un vero e proprio colpo al cuore se pensiamo che l’acqua è un bene essenziale e che senza non è proprio possibile vivere. Possiamo fare a meno del gas ma sicuramente non dell’acqua.

Molto cara anche Pisa dove la spesa media annua delle famiglie è di 817 euro. Pisa, tra l’altro, è anche la città in cui la Tari – la tassa sui rifiuti – è la più cara d’Italia. Incredibilmente, per quel che riguarda l’acqua, la città più economica è Milano: nel capoluogo lombardo la spesa media per famiglia è di 163 euro all’anno.

Ma da che cosa dipendono queste differenze? Sicuramente città in cui l’acqua scarseggia e le infrastrutture rendono difficile il trasporto, i costi lievitano. Il Governo di Giorgia Meloni ha messo in campo un bonus idrico che consiste nel poter usufruire di 50 litri al giorno gratuitamente per ogni componente della famiglia. Il sussidio, però, spetta solo a nuclei familiari con Isee fino a 9530 euro o fino a 20.000 euro nel caso di famiglie con almeno 4 figli a carico.