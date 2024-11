La New York di “And just like that”, le location più famose del sequel di Sex and the City

La New York di “And just like that” è amatissima dai fans della serie che vanno alla ricerca delle location più famose del sequel di Sex and the City

New York City è una metropoli che non smette mai di affascinare, grazie anche alle serie televisive che la rendono protagonista. Tra queste, “And just like that“, il sequel di “Sex and the City“, continua a narrare le vicende di Carrie, Charlotte e Miranda, ormai cinquantenni, tra le strade dell’incantevole Manhattan. Questa serie ha riacceso l’interesse per i luoghi iconici frequentati dalle protagoniste, trasformandoli in mete imperdibili per i fan in visita nella Grande Mela.

Manhattan continua a essere il cuore pulsante delle avventure delle nostre amiche preferite. Dalla Fifth Avenue con i suoi negozi lussuosi al verde rigoglioso di Central Park e ai numerosi locali chic dove sorseggiare un Cosmopolitan; ogni angolo della città sembra raccontare una storia legata alla serie.

La residenza di Carrie Bradshaw rimane uno dei luoghi più emblematici e visitati dai fan. Situata al 66 Perry St nel West Village – benché nella finzione si trovi nell’Upper East Side – questa abitazione è facilmente riconoscibile dalla sua scalinata esterna su cui Carrie ha trascorso molti momenti significativi della sua vita. Gli interni dell’appartamento sono stati rinnovati per la nuova serie, riflettendo un gusto più elegante e sofisticato.

I luoghi iconici della serie

Charlotte York Goldenblatt vive insieme alla sua famiglia al 930 Park Avenue nell’Upper East Side, lo stesso indirizzo dello show originale. La casa riflette il gusto tradizionale e impeccabile del personaggio con interni curati nei minimi dettagli: dalla camera da letto padronale all’elegante cucina bianca.

Il ristorante Daniel nell’Upper East Side fa due apparizioni significative nella seconda stagione ed è noto per la sua eccellente cucina europea e l’imponente architettura neoclassica della sala da pranzo principale. Altri locali come GG Tokio, Zooba e Nello offrono agli spettatori un assaggio della variegata scena culinaria newyorkese attraverso gli occhi dei personaggi.

Carrie e Seema trovano rifugio presso Poppi, un caffè italiano dall’atmosfera accogliente situato nell’Upper East Side. Con la sua tenda arancione distintiva e ombrelloni coordinati, Poppi rappresenta il luogo ideale per godersi un caffè accompagnato da pasticcini o un Negroni serale accompagnato da salumi selezionati.

La New York raccontata in “And just like that” offre ai fan della serie (e non solo) l’opportunità unica di esplorare la città attraverso gli occhi delle loro protagoniste preferite. Ogni location diventa così parte integrante dell’esperienza newyorkese, invitando i visitatori a scoprire quegli angoli nascosti che rendono Manhattan così speciale ed eternamente affascinante.