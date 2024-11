I 15 migliori posti caldi dove viaggiare quest’inverno secondo gli esperti

In molti vanno in cerca di posti caldi dove viaggiare durante la nostra stagione invernale. Ecco la lista dei consigli di Travel and Leisure

Lasciati alle spalle il freddo con un viaggio in una di queste destinazioni dal clima caldo. Dalle fughe sulle isole alle città frizzanti, ecco i migliori luoghi caldi da visitare a dicembre, gennaio e febbraio.

Le Bahamas rappresentano la quintessenza della fuga invernale. Con un volo di soli tre ore da New York City, questo arcipelago offre una varietà di isole tra cui scegliere, come l’Isola di New Providence e gli Exuma. I resort all-inclusive qui sono perfetti per ogni tipo di viaggiatore.

Panama sorprende con le sue temperature ideali negli altopiani e le sue avventure all’aria aperta come il birdwatching e l’esplorazione dei ponti sospesi a Boquete. La scena del caffè locale aggiunge un ulteriore motivo per visitare questa destinazione.

La capitale di Porto Rico offre una combinazione vincente di spiagge bianche e attrazioni storiche. Non perdere la cucina locale presso Cocina Abierta e goditi la vista dalla piscina sul tetto dell’hotel O:LV Fifty Five.

Per chi cerca tranquillità lontano dalle folle, Rangiroa offre spiagge incontaminate e una ricca vita marina nella sua vasta laguna. L’Hotel Kia Ora Resort & Spa è il luogo ideale per soggiornare.

Bangkok invita i visitatori con il suo clima mite invernale ideale per esplorare questa metropoli vibrante. Tra tour culturali ed esperienze culinarie, non dimenticare una crociera lungo i canali della città.

Le destinazioni consigliate dagli esperti

Facilmente raggiungibile dagli Stati Uniti, Ambergris Caye è famosa per lo snorkeling e le immersioni vicino alla barriera corallina del Belize. L’Alaia Belize offre accesso diretto alla spiaggia ed esperienze indimenticabili.

Nonostante le temperature più fresche rispetto al resto del paese, Città del Messico affascina con musei eccezionali come il Museo Frida Kahlo e ristoranti rinomati come Pujol.

Con temperature medie massime che non scendono sotto i 75 gradi durante l’inverno, Key West invita a godersi cocktail sulla spiaggia e tramonti mozzafiato. La Casa Marina Key West promette un soggiorno indimenticabile dopo la sua recente ristrutturazione.

Per un safari africano alternativo questo inverno, la Namibia offre paesaggi straordinari ed esperienze animalistiche nel loro ambiente naturale attraverso fornitori eccellenti come Natural Selection.

Dubai si trasforma in un’oasi perfetta per sfuggire al freddo grazie alle sue attrazioni mondane dal nuoto nel Golfo Persico allo shopping nei negozi più lussuosi.

Hawaii propone diverse isole ognuna con caratteristiche uniche – da Oahu a Maui – offrendoti avventure tropicali o relax nei resort eleganti partecipando anche al programma Malama Hawaii.

Queenstown si rivela essere una meta estiva ideale nell’emisfero meridionale con escursioni panoramiche ed esperienze enogastronomiche nelle cantine locali.

Sydney celebra l’estate tra dicembre e febbraio rendendola perfetta per giornate sulla spiaggia o esplorazioni delle famose piscine oceaniche.

Buenos Aires diventa il palcoscenico ideale per imparare il tango o godersi lo spettacolo professionista oltre ad offrire una scena culinaria eccellente.

Cape Town attira gli amanti del vino verso la regione vinicola di Stellenbosch mentre propone soggiornamenti lussuosi con vista sull’Oceano Atlantico presso The Twelve Byzantines Hotel & Spa.

Queste destinazioni offrono tutti gli ingredienti necessari per trasformare qualsiasi vacanza invernale da fredda a calda memorabile senza bisogno di conclusion ulteriormente convincent!