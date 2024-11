Ancora bel tempo sull’Italia, ecco fino a quando dominerà l’anticiclone

Un inizio di novembre all’insegna della stabilità, ma si va verso una fine settimana più instabile. Le previsioni fino a mercoledì

L’Italia si gode un inizio di novembre caratterizzato da tempo stabile e giornate prevalentemente soleggiate, grazie alla persistenza dell’anticiclone. Questa condizione atmosferica, che regala un clima mite insolito per il periodo, è prevista durare fino a mercoledì 6 novembre. Nonostante la piacevole sensazione di calore autunnale, questa situazione nasconde alcune insidie come le classiche nebbie stagionali che interessano principalmente le pianure del Nord e alcune valli interne del Centro.

Le giornate soleggiate e le temperature sopra la media non devono trarre in inganno. La stabilità atmosferica porta con sé fenomeni meno graditi come le nebbie mattutine nelle aree pianeggianti del Nord Italia e nelle valli più interne del Centro. Queste condizioni favoriscono anche l’accumulo di gas inquinanti nell’atmosfera, causando un sensibile peggioramento della qualità dell’aria nelle zone maggiormente interessate.

Previsioni dettagliate fino a mercoledì

Oggi martedì 5 novembre, la situazione rimarrà sostanzialmente invariata su tutto il territorio nazionale: cielo poco nuvoloso al Nord; bel tempo con leggero calo termico anche al Centro; mentre al Sud continueranno a prevalere condizioni di bel tempo con qualche nube più consistente solo sulla Sicilia.

Mercoledì 6 novembre vedrà ancora una predominanza di cielo poco nuvoloso al Nord; bello e stabile anche il meteo previsto per il Centro Italia; mentre al Sud si assisterà ad un aumento della nuvolosità sulla Sicilia che potrebbe portare ad alcuni piovaschi isolati.

Da giovedì 7 novembre l’alta pressione comincerà progressivamente a perdere vigore lasciando spazio ad infiltrazioni d’aria più umida ed instabile proveniente dall’Oceano Atlantico. Questa transizione meteorologica segnerà l’inizio di un graduale deterioramento delle condizioni climatiche su gran parte del territorio nazionale. In particolare sulle Isole Maggiori si prevedono i primi segnali tangibili di questo cambiamento con l’arrivo di nubi dense e precipitazioni sparse.

Gli italiani possono ancora godere per alcuni giorni dell’inusuale mitezza autunnale prima dell’avvicinarsi delle prime perturbazioni significative della stagione.