Cosa bisogna sapere sui funghi, 10 proprietà poco conosciute

In un mondo dove la ricerca di alimenti benefici per la salute è in costante crescita, i funghi emergono come una fonte sorprendentemente ricca di nutrienti e proprietà salutari.

Nonostante le frequenti notizie di intossicazioni, dovute spesso a raccolte imprudenti, esiste un lato dei funghi meno conosciuto ma estremamente vantaggioso per il benessere umano. I funghi sono ricchi di sostanze antiossidanti come polifenoli, carotenoidi e selenio. Queste sostanze combattono i radicali liberi nel corpo, favorendo processi di riparazione cellulare essenziali per mantenere l’organismo giovane e prevenire malattie degenerative.

Grazie alle loro attività antiossidanti, i funghi giocano un ruolo importante nella prevenzione di alcuni tipi di cancro, tra cui quello della vescica, dello stomaco e del colon. Questa proprietà li rende alleati preziosi nella lotta contro le malattie oncologiche.

Proprietà e benefici dei funghi

Studi su modelli animali hanno dimostrato che i funghi possono avere effetti positivi contro l’obesità e livelli elevati di colesterolo-trigliceridi grazie alla loro abbondanza in fibre. Le fibre e alcuni polisaccaridi presenti nei funghi conferiscono loro capacità ipoglicemizzanti, rendendoli utili nel controllo del diabete.

Alcune varietà di funghi contengono inibitori dell’Enzima di Conversione dell’Angiotensina (Ace-inibitori), che aiutano a regolare la pressione arteriosa. I funghi supportano le attività metaboliche e digestive del fegato grazie a sostanze che proteggono questo organo vitale contribuendo alla riparazione degli epatociti danneggiati.

Tra le molteplici proprietà dei funghi vi è anche quella antimicrobica; alcune biomolecole presenti nei miceti sono efficaci nel contrastare batteri e virus, inclusa la lotta contro l’HIV. I funghi sono ricchi in aminoacidi essenziali come il triptofano che è precursore della serotonina. Questo neurotrasmettitore gioca un ruolo cruciale nella regolazione dell’umore e dei cicli sonno-veglia.

Grazie ad un ampio spettro nutrizionale che include lectine, terpenoides potassio fosforo selenio ferro vitamine B2 B3 (soprattutto fornite dai porcini), i fungni rafforzano il sistema immunitario migliorando le sue capacità difensive.

Infine si deve considerare le controindicazioni: nonostante i numerosissimi benefici è importante ricordare che i funghi possono presentare rischi per chi soffre di calcoli renali o ha problemi digestivi a causa della micosina. Inoltre non sono consigliati ai bambini sotto i tre anni né agli allergici a muffe lieviti metallinichel timerosal.