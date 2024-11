Formazione: nel Chianti si preparano gli agricoltori moderni, come partecipare

Toscana: il Chianti prepara gli agricoltori moderni. Un ponte tra tradizione e innovazione con approccio pratico all’apprendimento

La Toscana è pronta a diventare un punto di riferimento per la formazione di una nuova generazione di agricoltori, grazie all’iniziativa di Chiantiform, un’agenzia formativa che vanta due decenni di esperienza. Questo innovativo percorso formativo si concentra sulla gestione dei vigneti e delle cantine, mirando a creare professionisti altamente specializzati. Gli obiettivi sono chiari: produrre vino di qualità, affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e promuovere la tutela dell’ambiente.

Il corso offerto da Chiantiform costituisce un collegamento essenziale tra le antiche pratiche vinicole del territorio chiantigiano e le avanzate tecniche agronomiche. Grazie alla collaborazione con l’università toscana e i principali produttori della regione, l’agenzia pone l’agricoltore moderno al centro delle sue attenzioni. La missione è fornire una formazione che valorizzi le peculiarità del territorio chiantigiano, dotando gli studenti degli strumenti necessari per superare le sfide contemporanee.

Percorsi formativi su misura

Il corso “Tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di gestione della cantina” è gratuito ed è sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì. Con 600 ore totali, si rivolge a maggiorenni inattivi o in cerca d’occupazione con diploma superiore o tre anni d’esperienza nel settore. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Chiantiform e partner prestigiosi come l’Università degli Studi di Siena e il Consorzio Vino Chianti Classico.

“Imparare facendo” è la filosofia che guida il corso proposto da Chiantiform, come sottolineato da Elisa Corneli, presidente dell’agenzia formativa. Questo metodo consente agli studenti non solo un apprendimento più efficace ma anche un confronto diretto con le realtà dell’agricoltura moderna attraverso didattica laboratoriale intensiva ed esperienze pratiche in azienda.

Il programma “Chianti In Class” risponde alle esigenze della figura professionale moderna nel settore vinicolo ponendo enfasi su innovazione tecnologica, economia circolare e sostenibilità ambientale. Queste tematiche sono cruciali per sviluppare sistemi produttivi enologici che assicurino alta qualità pur essendo rispettosi dell’ambiente circostante.