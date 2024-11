Natale: l’8 novembre al via i mercatini al castello di Limatola

Natale: l’8 novembre partono i mercatini nella favolosa location del castello di Limatola. Un viaggio nel mondo del Natale

Il Castello medievale di Limatola, situato tra le province di Benevento e Caserta, si appresta a diventare nuovamente il cuore pulsante delle festività natalizie. Dal prossimo 8 novembre, infatti, aprirà le sue porte alla XV edizione dei mercatini di Natale “Cadeaux al Castello“, evento che si conferma tra i più importanti e riconosciuti a livello europeo.

Quest’anno il tema scelto per accompagnare visitatori e curiosi in questo magico viaggio è “MERAVIGLIOSAmente”, con lo Schiaccianoci come protagonista. La figura dello Schiaccianoci, simbolo della saggezza e della connessione con il mondo spirituale, guiderà i partecipanti attraverso la scoperta delle meraviglie del Natale e della vita stessa. Il percorso sarà animato da luminarie scintillanti, danze medievali, artisti di strada e antichi mestieri che creeranno un’atmosfera unica e indimenticabile.

L’offerta dei mercatini

Circa 80 espositori troveranno spazio negli ambienti interni ed esterni del Castello per proporre prodotti ed eccellenze dell’artigianato locale e non solo: antiquariato, ceramiche raffinate e prelibatezze gastronomiche saranno solo alcune delle meraviglie disponibili. Inoltre, la Grande Baita di Babbo Natale offrirà ai più piccoli la possibilità di immortalare il momento con una foto ricordo gratuita insieme a Santa Claus.

L’evento avrà inizio l’8 novembre per poi proseguire nei weekend successivi fino al 15 dicembre 2024. Durante la settimana (dal lunedì al giovedì) sarà possibile accedere ai mercatini dalle 10 alle 22; nei weekend (da venerdì a domenica), invece, l’orario si estenderà fino alle 23:30. Per partecipare a questa esperienza unica è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale cadeauxalcastello.it.

Oltre all’intrattenimento puro, “Cadeaux al Castello” vuole trasmettere anche un messaggio profondo: quello della bellezza nascosta nelle piccole cose quotidiane che spesso sfuggono alla nostra attenzione. Tante chiavi decorate con pensieri sul Natale saranno disseminate in ogni angolo del castello come simbolo dell’invito a guardare oltre le apparenze per cogliere la vera essenza delle festività.