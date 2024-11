Da maggio nuovi voli American Airlines che collegano USA a 3 città italiane

Da maggio del prossimo anno saranno operativi nuovi voli American Airlines che collegano gli USA a 3 città italiane

American Airlines sta espandendo significativamente la sua presenza in Italia con l’introduzione di nuovi voli diretti che collegheranno gli Stati Uniti con tre delle destinazioni più ambite del Belpaese: Roma, Napoli e Venezia. A partire da maggio, la compagnia aerea statunitense promette di rendere i viaggi tra i due paesi ancora più accessibili e comodi, rispondendo così alla crescente domanda di connessioni efficienti e veloci.

In una mossa strategica volta a migliorare la connettività tra gli Stati Uniti e il Sud Italia, American Airlines diventerà l’unica compagnia a offrire un volo diretto senza scalo da Chicago a Napoli dal 6 maggio 2025. Questo servizio esclusivo è un importante traguardo che testimonia l’impegno della compagnia nel collegare aree fino ad ora meno servite. Inoltre, il primo collegamento non-stop tra Dallas-Fort Worth e Venezia sarà inaugurato il 5 giugno, arricchendo ulteriormente l’offerta verso le città italiane più amate dai turisti.

Una rete ampliata per soddisfare la domanda estiva

L’Italia rimane una meta estremamente popolare per i viaggiatori estivi americani. “Mentre l’Italia continua a rimanere popolare per i viaggi estivi, American sta rendendo più facile che mai per i clienti fare acquisti, cenare o rilassarsi nelle loro destinazioni preferite”, ha dichiarato Brian Znotins. Questa espansione dei servizi dimostra come American Airlines stia attivamente lavorando per facilitare accesso alle bellezze italiane durante il periodo estivo.

Per coloro che desiderano esplorare le meraviglie della capitale italiana, ci saranno maggiori opportunità grazie all’aumento dei voli diretti sia da Miami che da Philadelphia verso Roma. Un nuovo servizio anticipato tra Miami e Roma verrà lanciato già a giugno anziché luglio come precedentemente previsto. Ciò significa maggior flessibilità e opzioni aggiuntive per pianificare visite nella storica città eterna durante l’estate.

Oltre al focus sull’Italia, American Airlines non trascura altri importanti mercati europei annunciando piani ambiziosi che includono la ripresa del servizio diretto verso Edimburgo in Scozia insieme all’introduzione di nuovi volti diretti verso Atene in Grecia e Milano in Italia. Queste novità rappresentano passaggi chiave nell’espansione della rete transatlantica di American Airlines ed evidenziano il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei viaggiatori internazionali alla ricerca di esperienze culturalmente ricche ed emozionanti sul suolo europeo.