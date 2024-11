Arezzo inaugura il più grande Villaggio Tirolese d’Italia Ad Arezzo il più grande villaggio tirolese d’Italia, apertura e novità

Il 16 novembre, la città di Arezzo si appresta a diventare il cuore pulsante del Natale italiano con l’apertura della nona edizione del Villaggio Tirolese, riconosciuto come il più grande mercato natalizio d’Italia. Quest’anno, l’evento si presenta ricco di novità e attrazioni che promettono di incantare visitatori di tutte le età.

Dal 16 novembre al 29 dicembre, le Baite del Gusto saranno protagoniste indiscusse dell’offerta gastronomica del Villaggio Tirolese. Tre baite dedicate offriranno ai visitatori la possibilità di immergersi nei sapori tipici tirolesi, tra cui brezel farciti, raclette e spätzle. La selezione di birre artigianali e la presenza della Casetta delle Castagne completeranno un’esperienza culinaria autentica nel cuore di Arezzo.

Eventi speciali per un Natale indimenticabile

Una delle grandi novità dell’edizione 2024 è lo spostamento della Casa di Babbo Natale all’interno della storica Fortezza Medicea. Questo cambio offre una location ancora più suggestiva e magica dove famiglie e bambini potranno vivere momenti indimenticabili tra giochi, laboratori creativi e incontri ravvicinati con Babbo Natale e i suoi elfi in un contesto scenografico da favola.

La Lego Brick House torna ad animare piazza Grande nel Palazzo di Fraternita con oltre 40 opere d’arte realizzate interamente con i famosi mattoncini Lego. Grandi installazioni, mosaici dettagliati e scenari fantastici attendono adulti e bambini per stupirli con la creatività senza limiti che solo i Lego possono offrire.

Ogni sera dalle 17 alle 21, il Big Lights Show trasformerà piazza Grande in un palcoscenico a cielo aperto grazie a proiezioni luminose che danzeranno sulle facciate dei palazzi storici. Musica, luci colorate e atmosfere magiche accompagneranno i visitatori in una passeggiata tra le meraviglie del Villaggio Tirolese.

Il calendario degli eventi prevede appuntamenti imperdibili come il Christmas Balloons 2024: una serata speciale durante la quale piazza Sant’Agostino si illuminerà grazie a duemila palloncini luminosi distribuiti ai partecipanti. Inoltre, non mancherà Gioiello in Vetrina: una mostra-mercato dedicata all’eccellenza orafa aretina che si terrà nel Chiostro della Biblioteca durante la Fiera Antiquaria.

Arezzo si conferma così destinazione privilegiata per vivere lo spirito natalizio attraverso tradizioni tirolese arricchite da innovazioni ed esperienze immersive per tutti i gusti. Per maggiori informazioni sugli orari di apertura e sul programma dettagliato delle attività è possibile consultare il sito ufficiale o seguire gli aggiornamenti sui profili social ufficiali dell’evento.