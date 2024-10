Mukaab, completato l’86% degli scavi per il gigante del deserto. Tecnologie avanzate per una costruzione ecologica

New Murabba, ente sotto l’egida del Fondo di Investimento Pubblico (PIF), ha recentemente annunciato un significativo progresso nella costruzione della nuova destinazione urbana di Riyad. Con oltre 10 milioni di metri cubi di terra rimossi, gli scavi presso l’iconico Mukaab e le aree circostanti hanno raggiunto l’86% del loro completamento. Questo progetto ambizioso mira a trasformare il centro cittadino in un moderno polo culturale e commerciale che integra tecnologia avanzata, sostenibilità ambientale e design innovativo.

Il Mukaab si prefigge di diventare un punto di riferimento culturale globale offrendo una varietà senza precedenti di servizi: hotel, sedi culturali, università, teatri immersivi e musei iconici. Gli spazi pubblici saranno arricchiti da proiezioni immersive che includeranno paesaggi montani e cascate virtuali, oltre a droni e astronavi per creare uno spettacolo unico nel suo genere. Questa visione futuristica punta a rivoluzionare il concetto stesso di spazio urbano.

Sicurezza sul lavoro: una priorità assoluta

La sicurezza dei lavoratori impegnati nel cantiere è stata posta al centro dell’attenzione da New Murabba. Con oltre 3 milioni di ore lavorative senza incidenti registrati fino ad ora, il progetto dimostra come sia possibile coniugare progresso edilizio con la tutela delle persone coinvolte. Questa dedizione alla sicurezza riflette i valori fondamentali dell’ente promotore del progetto.

Nonostante i successi annunciati, non mancano le ombre legate alle condizioni dei lavoratori migranti impiegati nei cantieri. Recentemente sono emerse preoccupazioni riguardanti la sostenibilità umana delle megastrutture saudite in costruzione. Indagini internazionali hanno messo in luce condizioni lavorative estreme affrontate dai migranti per salari minimi e turnazioni massacranti senza giorni di riposo adeguati.

L’impegno verso metodi ecologicamente sostenibili è evidente anche nella gestione dei materiali estratti durante gli scavi. L’utilizzo quotidiano di circa 250 escavatori e oltre 400 macchinari dimostra la scala monumentale dell’operazione ed enfatizza la volontà dell’ente promotore nel ridurre al minimo l’impatto ambientale della costruzione.

Una delle innovazioni più significative introdotte da New Murabba è la costruzione di un ponte temporaneo che attraverserà la King Khalid Road per collegare direttamente il sito con altre aree chiave della città. Questa soluzione non solo facilita lo sviluppo continuativo ma promette anche una riduzione sostanziale del traffico pesante sulle strade pubbliche grazie alla diminuzione dei movimenti necessari per i lavori.

Con circa 900 operai presenti quotidianamente sul cantiere, Riyad si avvicina sempre più alla realizzazione della sua visionaria destinazione urbana: Mukaab promette non solo di essere un capolavoro architettonico ma anche un modello sostenibile per lo sviluppo futuro delle grandi città.