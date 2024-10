Ita inaugura prima rotta verso Emirati Arabi Uniti, volo giornaliero Roma-Dubai

Ita Airways inaugura prima rotta verso Emirati Arabi Uniti, volo giornaliero Roma-Dubai Un nuovo collegamento strategico

Ita Airways ha ufficialmente inaugurato la sua prima rotta diretta verso gli Emirati Arabi Uniti, segnando un momento significativo per la compagnia aerea con il lancio di un servizio giornaliero che collega Roma Fiumicino a Dubai. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta presso il Terminal E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, alla presenza di figure chiave sia della compagnia aerea che delle istituzioni italiane ed emiratine. Tra i presenti Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare; Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma; S.E. Ambasciatore Abdulla AlSubousi dell’Ambasciata Emirati Arabi Uniti in Italia; e altre autorità locali.

Il nuovo volo non solo rappresenta un’espansione significativa per Ita Airways ma anche un ponte tra due realtà culturalmente ricche e economicamente dinamiche. Dubai è riconosciuta come uno degli hub globali più importanti sia per il turismo d’affari che per quello leisure. Questo collegamento diretto testimonia l’impegno della compagnia nel fornire soluzioni di viaggio ottimali e nel rafforzare l’importanza dell’espansione del suo network come parte integrante della sua strategia di crescita.

Dettagli operativi del volo

La programmazione dei voli vede partenze quotidiane da Roma Fiumicino alle 10:40 con arrivo a Dubai alle 19:50 ora locale, mentre i volti da Dubai a Roma sono previsti tutti i giorni con partenza all’1:50 ora locale e arrivo nella capitale italiana alle 6:00. I viaggi saranno operati con l’Airbus A321neo, configurato in tre classi distinte per garantire comfort ed efficienza ai passeggeri. Questo modello è noto per essere particolarmente efficiente dal punto di vista dei consumi e delle emission ridotte.

L’introduzione del volo diretto tra Roma e Dubai è destinata a rafforzare ulteriormente le relazioni commercialie turistiche tra Italia ed Emirati Arabii Unitihad Unito. “Questo nuovo collegamento giornaliero – ha dichiarato Emiliana Limosani – non solo favorisce il turismo ma anche le relazioni commercialie tra i due paesi”. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia che vede Ita Airways impegnata nell’ampliare la propria presenza nel Medio Oriente.

L’accoglienza entusiasta da parte delle autorità emiratine conferma l’importanza strategica della nuova rotta per entrambi i paesi. Hoor Al Khaja, Senior Vice President della Dubai Corporation of Tourism and Commerce Marketing ha espresso ottimismo riguardo al potenziale incremento degli arrivi dall’Italia grazie al nuovo servizio offerto da Ita Airways.