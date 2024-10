Al MagicLand va in scena ‘Alice in Horrorland’ dal 31 Ottobre al 2 Novembre: cosa vedremo

“Alice in Horrorland” rappresenta una svolta radicale rispetto alla classica narrazione di Lewis Carroll, trasportando gli spettatori in una dimensione dove il fascino si mescola con l’orrore.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Gran Teatro Alberto Sordi diventa il palcoscenico di un evento senza precedenti nel panorama nazionale. Questa reinterpretazione oscura vede Wonderland trasformarsi in Horrorland, un regno tenebroso dove le leggi della logica e dell’innocenza sono sovvertite da un velo di mistero e terrore.

La Regina di Cuori emerge come l’antagonista principale di questa storia rinnovata, con una sete di sangue ancor più intensa che mai. Il suo desiderio è quello di dipingere Horrorland con tonalità cruente, creando un regno dominato dalla paura. Al suo fianco, il Cappellaio Matto rivela una follia ancora più profonda e disturbante, mentre il Coniglio Bianco si perde in un’ossessione malata per il tempo che scorre incessantemente. Questi personaggi iconici assumono ruoli che sfidano le aspettative del pubblico, invitandolo a riflettere sul confine tra realtà e incubo.

Una prova d’ostacoli per Alice

Al centro della narrazione resta Alice, la giovane protagonista che si ritrova catapultata in questo universo parallelo dove ogni passo può essere fatale. La sua lotta per la sopravvivenza diventa metafora del viaggio dell’anima attraverso le proprie paure più oscure. La domanda sospesa nell’aria è se riuscirà a sfuggire agli artigli delle tenebre o se sarà inghiottita dal gioco macabro orchestrato dalla Regina di Cuori.

Firmato Scarlett Entertainment, ‘Alice in Horrorland‘ promette non solo uno spettacolo teatrale ma un’avventura sensoriale completa. Gli spettatori saranno immersi completamente grazie a performance straordinarie che daranno vita ai personaggi e alle loro psicologie torbide. Effetti speciali all’avanguardia e scenografie immersive completeranno l’esperienza, trasportando chi assiste direttamente nel cuore oscuro di Horrorland.

In questo modo ‘Alice in Horrorland’, presentato durante la notte più spaventosa dell’anno: Halloween a MagicLand offre una reinterpretazione audace ed innovativa della celebre fiaba di Carroll tra horror e meraviglia.