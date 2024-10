Senza camerieri nè reception: l’esperienza di soggiornare da soli nel deserto

Senza camerieri nè reception: l’esperienza unica di soggiornare da soli nel deserto scelta dall’imprenditore Piero Armenti è una vera chicca

I deserti, con la loro maestosa vastità e paesaggi mozzafiato, hanno sempre esercitato un fascino particolare sull’immaginario collettivo, attirando avventurieri e viaggiatori da ogni angolo del pianeta. Tra questi spazi infiniti di sabbia, roccia e sole implacabile, alcuni si sono distinti per la loro bellezza unica, diventando mete imperdibili per chi desidera vivere esperienze indimenticabili.

Il Deserto del Sahara è probabilmente il più iconico di tutti, estendendosi attraverso numerosi paesi dell’Africa settentrionale. Conosciuto come il più caldo deserto del mondo, offre panorami che variano dalle dune ondulate a sterminate pianure di ghiaia e montagne imponenti. Il fascino del Sahara è intriso nelle sue oasi rigogliose e nelle antiche città carovaniere che punteggiano questo vasto territorio.

Altrettanto affascinante è il Deserto del Namib in Africa sud-occidentale, noto per le sue alte dune rosse che si ergono come monumenti naturali contro l’azzurro intenso dell’oceano Atlantico. Questo deserto costiero vanta alcune delle dune più alte al mondo a Sossusvlei ed è uno dei pochi luoghi sulla Terra dove potete osservare direttamente la battaglia tra terra e mare.

Attraversando l’oceano verso le Americhe ci imbattiamo nel Deserto di Atacama in Cile, considerato il luogo più arido della Terra. Questa regione sorprende i visitatori con i suoi paesaggi lunari, geyser bollenti e lagune turchesi abitate da fenicotteri rosa. La sua straordinaria aridità offre anche uno dei cieli notturni più limpidi al mondo, rendendolo un paradiso per gli astronomi.

Non meno suggestivo è il Monument Valley negli Stati Uniti d’America, situato all’interno della riserva Navajo tra Arizona e Utah. Le sue formazioni rocciose monolitiche hanno fatto da sfondo a numerosissimi film western ed oggi rappresentano uno dei simboli indiscussibili del selvaggio West americano.

Queste meraviglie naturali dimostrano quanto sia variegata la bellezza dei deserti in tutto il mondo. Ogni deserto ha una storia unica da raccontare ed esplorarli significa immergersi in paesaggi talmente diversificati che sembra quasi impossibile credere facciano tutti parte dello stesso pianeta Terra.

Folly Mojave, l’esperienza esclusiva scelta da Piero Armenti

L’esperienza di dormire in Folly Mojave si configura come un’avventura unica e indimenticabile, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi ha la fortuna di viverla. Questo luogo magico, situato nel cuore del deserto, offre una fuga dalla realtà quotidiana, proponendo un soggiorno che è molto più di una semplice notte fuori casa. La struttura stessa è un capolavoro di design sostenibile che si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante, offrendo viste mozzafiato sul paesaggio desertico che cambia colore al tramonto e all’alba.

Piero Armenti, fondatore dell’agenzia di viaggi Il mio viaggio a New York noto per il suo spirito avventuroso e la sua passione per viaggi esclusivi ed esperienze autentiche, ha scelto Folly Mojave come destinazione per una vacanza romantica con la fidanzata. La loro scelta non sorprende: Folly Mojave non è solo un luogo dove riposare ma anche uno spazio dove riconnettersi con se stessi e con la natura. Le strutture minimaliste ma estremamente confortevoli invitano a rallentare il ritmo frenetico della vita moderna e a immergersi in un’atmosfera serena e contemplativa.

Durante il giorno, gli ospiti possono esplorare i dintorni attraverso escursioni guidate o semplicemente godersi la pace del deserto dal comfort della loro abitazione temporanea. La sera, invece, diventa teatro di uno spettacolo astronomico senza pari: il cielo si illumina di stelle cadenti e costellazioni luminose, offrendo uno scenario perfetto per momenti romantici o riflessioni personali.

La decisione di Piero Armenti di trascorrere del tempo in questo angolo nascosto del mondo testimonia l’attrattiva irresistibile che Folly Mojave esercita su coloro che cercano esperienze fuori dall’ordinario.