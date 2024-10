Previsioni di mercoledì 23 ottobre, Italia divisa tra sole e pioggia

Previsioni Mercoledì: L’Italia Divisa tra Sole e Pioggia

Le regioni settentrionali dell’Italia si trovano sotto l’influenza di una moderata circolazione instabile che porterà a un mercoledì caratterizzato da cieli molto nuvolosi o addirittura coperti. Le previsioni indicano piogge diffuse su gran parte del territorio, con episodi di moderata intensità. Unica eccezione sarà la Liguria, dove sono attese schiarite soleggiate che regaleranno momenti di tregua dall’instabilità generale. Le previsioni de ilmeteo.it

I venti, deboli e variabili, non contribuiranno a movimentare significativamente le masse d’aria, lasciando i mari generalmente calmi. Nonostante il tempo incerto, le temperature si manterranno su valori mite con massime previste tra i 18 e i 20°C in tutte le città del Nord.

Previsioni per oggi

Il Centro Italia e la Sardegna saranno interessati da un flusso instabile che porterà condizioni di tempo spesso piovoso su molti settori. La giornata vedrà precipitazioni continue fino al pomeriggio, risultando particolarmente intense nella provincia di Grosseto. Anche in questo caso, i venti soffieranno debolmente da direzioni variabili senza causare grossi sconvolgimenti marittimi; infatti, anche qui i mari si presenteranno calmi. Il clima rimarrà mite nonostante le piogge con valori massimi che oscilleranno tra i 18°C di Perugia fino ai 24°C registrati a Cagliari.

Al Sud Italia e in Sicilia, l’anticiclone assicurerà una giornata all’insegna del bel tempo mercoledì. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso ad eccezione della Sicilia e della Calabria ionica dove la nuvolosità sarà più diffusa ma senza grandi conseguenze sulle condizioni meteorologiche generali. I venti deboli provenienti da direzioni varie lasceranno il mare calmo, favorendo così attività all’aperto grazie anche a un clima che per tratti si presenterà molto mite. Le temperature massime varieranno dai 20°C di Potenza ai 26°C di Napoli mostrando come l’influenza dell’anticiclone contribuisca a mantenere temperature gradevolmente alte per il periodo.