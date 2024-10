Meteo: torna il maltempo nei prossimi giorni, le previsioni Un ciclone in arrivo dall’Africa

L’Italia si prepara ad affrontare un’intensa perturbazione meteorologica nei prossimi giorni. Un potente ciclone, proveniente dal Nord Africa, punta la Penisola portando con sé un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Già da oggi, mercoledì 16 ottobre, si prevede un primo deterioramento del tempo in Liguria e successivamente sul resto del Nord-ovest e sulle coste toscane. Nonostante ciò, nel resto d’Italia il cielo rimarrà sereno o velato con temperature ancora elevate, soprattutto al Sud dove si toccheranno i 30°C.

La situazione meteo diventerà più critica a partire da domani, giovedì 17 ottobre. Il ciclone interesserà gran parte dell’Italia portando piogge diffuse soprattutto al Centro-Nord. La mattina vedrà le prime precipitazioni tra Liguria e Toscana con possibili situazioni alluvionali già nelle prime ore. Nel corso del pomeriggio il maltempo intensificherà la sua presenza anche in Lazio e Sardegna grazie al rinforzo del ciclone sul Mar Tirreno settentrionale. Le piogge interesseranno anche il resto del Nord e localmente la Campania mentre l’estremo Sud godrà ancora di caldo e tempo asciutto.

Il weekend sotto l’acqua

Il quadro meteorologico non mostra segni di miglioramento nemmeno per il fine settimana. Da venerdì la bassa pressione investirà anche il Meridione avvolgendo tutta l’Italia nelle spire nuvolose della perturbazione con piogge diffuse e abbondanti previste quasi ovunque. Sabato sarà una giornata particolarmente difficile con ombrelli aperti in gran parte della Penisola e necessità di monitorare attentamente le situazioni idrauliche ed idrogeologiche che potrebbero presentarsi.

Domenica potrebbe finalmente registrarsi una tregua per alcune regioni italiane grazie all’allontanamento del ciclone verso il Meridione che porterà qualche schiarita in più al Centro-Nord. Tuttavia, questa traiettoria è ancora da confermare; qualora il vortice dovesse dirigersi come previsto verso Sicilia e Calabria, queste regioni potrebbero essere colpite da nubifragi intensi specialmente sui versanti ionici ma anche nei settori metapontino e salentino di Basilicata e Puglia.

Le previsioni attuali indicano che questo intenso ciclo di maltempo potrebbe portare accumuli pluviometrici estremamente elevati superando i 350 mm (litri per metro quadrato) in soli cinque giorni – quantitativo paragonabile a quello di un’intera stagione – specialmente tra Liguria e Toscana ma anche in Puglia, Sicilia e Calabria.