Halloween a Hogwarts: impara a combattere con le bacchette

Harry Potter e l’evento Arti Oscure: passare Halloween a Hogwarts e imparare a combattere con le bacchette

Il Warner Bros. Studio Tour di Londra si prepara a celebrare il periodo più spettrale dell’anno con un evento dedicato alle arti oscure, tratto direttamente dal mondo di Harry Potter. Fino al 10 novembre 2024, i fan della saga potranno immergersi in un’atmosfera unica, tra zucche volanti e duelli magici, per vivere un Halloween indimenticabile.

L’evento principale vedrà la Sala Grande di Hogwarts trasformarsi per accogliere gli ospiti in vero stile Halloween. Proprio come nella scena memorabile di “Harry Potter e la pietra filosofale“, il soffitto sarà adornato con oltre 100 zucche intagliate a mano dal team delle scenografie del film. Ogni zucca avrà un design esclusivo, rendendo l’ambiente ancora più magico e spettrale. Gli ospiti avranno così l’opportunità di sentirsi veri studenti di Hogwarts, partecipando alla festa più attesa dell’anno.

Impara a combattere con le bacchette

Un’altra attrazione emozionante sarà la caccia al Marchio Nero. Durante il tour dello studio, i visitatori saranno invitati a seguire le tracce del simbolo infame di Lord Voldemort e dei suoi Mangiamorte. Questo elemento interattivo aggiunge un tocco di mistero all’avventura, coinvolgendo i partecipanti in una ricerca che li porterà attraverso i vari set del film. Al loro arrivo, tutti riceveranno un passaporto Studio Tour che fungerà da guida nella ricerca del Marchio Nero.

Uno degli aspetti più entusiasmanti dell’evento Arti Oscure sarà senza dubbio l’apprendimento delle tecniche di combattimento con le bacchette magiche. I visitatori avranno l’incredibile opportunità di incontrare Paul Harris, coreografo delle scene di duello da “Harry Potter e l’ordine della Fenice” fino a “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2“. Harris illustrerà l’importanza del combattimento fisico nel mondo dei maghi: non si tratta solo di lanciare incantesimi ma anche della destrezza nel maneggiare la bacchetta che distingue un mago dall’altro.

Gli ospiti potranno poi mettere alla prova le loro nuove abilità in una scena interattiva affrontando i Mangiamorte in costume autentico. Questa esperienza non solo permetterà ai fan della saga di immedesimarsi nei loro eroi preferiti ma offrirà anche una comprensione più profonda delle tecniche cinematografiche utilizzate nelle scene d’azione dei film.

L’avvertenza riguardante rumori forti e luci lampeggianti durante alcune parti della processione serve a ricordare ai visitatori la cura dei dettagli messa nell’organizzazione dell’evento per renderlo quanto più immersivo possibile.