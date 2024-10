Frantoi Aperti in Umbria 2024, un’esperienza immersiva nel mondo dell’olio

Frantoi Aperti in Umbria 2024: una celebrazione dell’olio Extra Vergine di oliva e un evento di apertura unico

La 27^ edizione di Frantoi Aperti si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti dell’olio extra vergine di oliva e della cultura italiana. Il via sarà dato il 19 ottobre 2024 con “La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi – Spoleto”. Questa pedalata non è solo un modo per immergersi nella natura, ma anche un’occasione per apprezzare l’enogastronomia, l’arte e la storia che caratterizzano i luoghi della produzione olivicola, attraversando il sito seriale UNESCO dedicato ai Longobardi in Italia.

Quest’anno introduce una novità entusiasmante: l’Evo&Art Experience. Si tratta di un tour guidato in navetta che offre la possibilità di esplorare alcune sottozone della Dop Umbria, scoprendo la biodiversità del territorio e visitando frantoi selezionati. Inoltre, il tour include visite a luoghi significativi legati al Perugino e ai beni UNESCO dei Longobardi a Campello sul Clitunno e Spoleto. Un’esperienza che combina cultura, arte e gastronomia in maniera esemplare.

Esperienze culinarie e immersive

Frantoi Aperti è un evento pensato per coinvolgere partecipanti di ogni età. Per i più piccoli sono previsti trekking tematici tra boschi e ulivi, dove ascolteranno fiabe legate agli alberi secolari e alla produzione dell’olio. Non mancheranno momenti musicali con “Suoni dagli ulivi secolari”, una mini rassegna che intende creare un dialogo tra musica e natura nei paesaggi olivicoli più suggestivi dell’Umbria.

Un altro aspetto fondamentale di Frantoi Aperti sono le esperienze culinarie dedicate all’olio extra vergine d’oliva. Ogni venerdì saranno organizzate le Cene Oleocentriche presso ristoranti selezionati come “Evo Ambassador” dalla Strada dell’Olio Dop Umbria. Queste cene rappresentano una magnifica opportunità per assaporare piatti che esaltano l’utilizzo dell’olio umbro appena franto.

L’iniziativa #ChiaveUmbra | In Natura – Sperimentazioni Artistiche nel Paesaggio Olivato propone passeggiate a piedi tra gli ulivi arricchite da esperienze artistiche immersive nel paesaggio olivato umbro. Queste attività offrono ai partecipanti l’opportunità unica di interagire con l’ambiente circostante attraverso forme d’arte innovative.