Autunno in Alabama: spiagge bianche, un tesoro nascosto sulla costa del Golfo

L’Alabama è un tesoro nascosto di spiagge bianche e avventure all’aperto, la destinazione ideale per volare in America in autunno

Quando si pensa all’Alabama, non si immaginano subito le spiagge bianche, lambite da acque cristalline. Eppure, questo stato meridionale, noto per la sua storia legata ai diritti civili e il ricco patrimonio culturale che spazia dalla musica alla letteratura, offre anche 50 chilometri di spiagge sulla Costa del Golfo. La sabbia bianca e soffice che caratterizza le sue coste è il risultato di grani di quarzo trasportati dai Monti Appalachi nel corso dei secoli.

Meno turistico rispetto alle spiagge principali di Gulf Shores, il parco statale offre due miglia di costa e un molo perfetto per la pesca, con la possibilità di pescare anche nel lago Shelby all’interno del parco. Gli amanti delle escursioni possono esplorare circa 45 chilometri, percorribili a piedi, in bicicletta o persino in Segway. Durante il percorso, è bene prestare attenzione agli alligatori e alla fauna selvatica locale che include 325 specie di uccelli.

Alabama, tra spiagge ed eventi

Il locale sulla spiaggia Flora-Bama prende il nome dalla sua posizione unica sulla linea di confine tra Florida e Alabama. Quest’anno celebra il suo 60º anniversario ed è uno dei più celebri locali di musica sulla spiaggia in America. Tra gli eventi più curiosi c’è l’Interstate Mullet Toss, una competizione dove i partecipanti lanciano pesci morti oltre il confine di stato.

All’imboccatura di Mobile Bay, l’isola Dauphin ospita la spiaggia del West End. Questa isola barriera è anche sede di un santuario ornitologico dell’Audubon con diverse aree naturalistiche da esplorare. Dauphin Island funge da punto d’appoggio per gli uccelli migratori diretti verso i tropici ogni autunno.

Fort Morgan giocò un ruolo cruciale durante la battaglia della Guerra Civile Americana nella Mobile Bay. Costruito tra il 1819 e il 1833 comprende tre batterie difensive e un faro. Da qui è possibile prendere un traghetto per raggiungere l’isola Dauphin dove si trovano le mura storiche del Fort Gaines.

Le quattro isole disabitate vicino a Orange Beach sono ideali per praticare kayak o paddleboard grazie alle acque calme che le circondano. Al Wind and Water Learning Centre si può combinare sport acquatico con arte attraverso lezioni che insegnano sia tecniche base dell’acquerello sia quelle della pagaia.

Orange Beach offre otto miglia splendide spiagge ed è soprannominata la capitale mondiale del dentice rosso grazie alla ricchezza delle sue acque marine dove si possono pescare varietà come cernie e tonni.