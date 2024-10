Il villaggio delle zucche con giro in pedalò, l’esperienza american style

Villaggio delle Zucche: un’esperienza autunnale unica con il fascino del Pumpkin Patch all’Italiana e l’esperienza in pedalò

Dopo l’esordio nel 2020, il Villaggio delle Zucche di Puravidafarm si appresta a inaugurare la sua quinta edizione, confermandosi come il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia. Questo evento unico riprende la tradizione americana di visitare vasti campi colmi di zucche durante il periodo che precede Halloween, permettendo alle famiglie di scegliere e portare a casa la loro zucca preferita. Questo rituale, oltre ad essere un momento di aggregazione familiare, si trasforma in un’occasione per decorare e intagliare le zucche, abbellendo così gli spazi domestici.

Il Villaggio delle Zucche si estende su una superficie verde di 35.000 metri quadrati, arricchita da alberi secolari che creano l’atmosfera perfetta per una giornata immersi nella natura. Pensato per accogliere visitatori di ogni età, questo parco tematico offre non solo la possibilità di scegliere tra migliaia di zucche ma anche quella di vivere esperienze educative e ludiche grazie alla presenza della fattoria didattica con animali dell’aia pronti a farsi conoscere e coccolare dai più piccoli.

Un’oasi verde per tutte le età

All’interno del Villaggio sono organizzati numerosi giochi con animazione e laboratori creativi pensati per stimolare la fantasia dei bambini in linea con lo spirito dell’evento. Tra le attività proposte spicca il famoso laboratorio “Pittura La Tua Zucca“, dove i partecipanti possono personalizzare liberamente le loro zucche dopo averle acquistate. Queste iniziative offrono ai bambini l’opportunità non solo di divertirsi ma anche di imparare attraverso il gioco.

Per chi cerca emozioni o semplicemente vuole godersi momenti rilassanti in famiglia, il Villaggio offre diverse opzioni: dai bumper boat ai pedalò sul laghetto interno, passando per giochi tradizionali ed innovativi adatti a sfidarsi in allegria. L’obiettivo è quello di far dimenticare lo stress quotidiano immergendosi completamente nell’atmosfera festosa del villaggio.

Oltre alle attrazioni ludiche ed educative, il Villaggio delle Zucche è anche un luogo ideale dove gustare prelibatezze culinarie autunnali nei vari punti ristoro presenti all’interno dell’area. Non mancano piatti ispirati alla zucca e menù dedicati ai più piccoli. Inoltre, grazie alle numerose installazioni tematiche sparse nel parco, i visitatori avranno l’opportunità unica di immortalarsi in foto ricordo suggestive tra scenografie autunnali mozzafiato.

Ogni weekend al Villaggio è caratterizzato da un tema specifico ma sempre con lei al centro della scena: la zucca! Anche nelle giornate piovose l’evento promette colore e divertimento assicurato; consigliabile quindi venire preparati con stivali da pioggia ed impermeabili per godersela al meglio senza pensieri.