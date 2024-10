Campagna Amica, oggi al Mercato Coldiretti “Profumo di Mare”, il programma

Campagna Amica, oggi al Mercato Coldiretti torna “Profumo di Mare”, un incontro tra terra e mare. Degustazioni e navetta gratuita

Il Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo si trasforma in un vero e proprio ponte tra terra e mare, offrendo ai suoi visitatori non solo il meglio delle produzioni agricole locali ma anche le prelibatezze ittiche, grazie alla collaborazione con la Cooperativa dei Pescatori di Terracina. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle tradizioni culinarie italiane, valorizzando i prodotti della filiera corta.

La giornata di oggi 13 ottobre si preannuncia ricca di eventi e attività che celebrano l’unione fra i prodotti della terra laziale e quelli provenienti dai nostri mari. Gli agricoltori di Campagna Amica vi aspettano per offrirvi il meglio delle produzioni locali: cibo fresco, genuino e sostenibile. Ma la vera novità è rappresentata dalla presenza dei pescatori della Cooperativa di Terracina che arricchiranno l’offerta con le loro prelibatezze ittiche.

Degustazioni ed esperienze uniche

Durante il mercato sarà possibile partecipare a degustazioni guidate da cuochi contadini che prepareranno piatti unici utilizzando sia i prodotti agricoli sia quelli ittici. Tra le proposte culinarie spiccano gli strozzapreti allo scoglio, le fettuccine al ragù bianco di fragolino e limone, oltre a deliziose polpettine di pesce in umido. Queste esperienze rappresentano una straordinaria opportunità per scoprire nuovi abbinamenti gastronomici e apprezzare la freschezza dei prodotti direttamente dai produttori al consumatore.

L’evento sarà anche un momento educativo grazie ai laboratori organizzati con i pescatori per scoprire i segreti del mare italiano. Inoltre, saranno presentati convegni tenuti da esperti del settore alimentare che condivideranno curiosità e conoscenze sul pesce, promuovendo così uno stile alimentare consapevole ed equilibrato.

Per garantire una visita piacevole a tutti i partecipanti, il Mercato di Campagna Amica mette a disposizione una navetta gratuita che faciliterà l’incontro tra clienti e produttori. In questo modo fare la spesa diventa non solo un gesto d’amore verso l’ambiente ma anche un’esperienza comoda e senza stress.

Il Mercato Coldiretti “Profumo di Mare” rappresenta quindi un appuntamento imperdibile per chiunque voglia vivere un’esperienza autentica all’insegna del buon cibo italiano. Seguendo gli aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram (@mercatocircomassimo), potrete rimanere sempre informati sugli orari delle attività proposte durante questa giornata speciale dedicata alla celebrazione delle eccellenze italiane dal campo alla tavola.