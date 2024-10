Seychelles, buone notizie per i turisti italiani: voli e nuovi hotel in arrivo, tutte le novità per chi intende viaggiare verso le isole

Le Seychelles mantengono una posizione di rilievo nel panorama turistico internazionale, registrando nei primi nove mesi del 2024 numeri stabili rispetto all’anno precedente. Questo dato riflette l’efficacia delle strategie promozionali mirate a valorizzare le isole come destinazione di primo piano a livello mondiale.

L’Italia conferma il suo ruolo di quarto mercato per le Seychelles, dopo Germania, Francia e Russia, con circa 14.000 visitatori italiani tra gennaio e settembre 2024. La costante attrattiva delle isole è testimoniata dalla partecipazione al Ttg Travel Experience di Rimini, un appuntamento chiave per il settore turistico.

Nuove aperture alberghiere e ripresa dei voli internazionali

Il 2025 si preannuncia ricco di novità per l’ospitalità nelle Seychelles con l’apertura di prestigiosi hotel come Avani (Mahé), Melià Hotel e Cheval Blanc (Mahé), oltre alla riapertura dell’Indian Ocean Lodge (Praslin) dopo significative ristrutturazioni. Anche il Paradise Sun (Praslin) e l’Acajou Beach Resort (Praslin) subiranno lavori di rinnovamento. Queste iniziative evidenziano l’impegno dell’arcipelago nell’elevare ulteriormente lo standard dell’accoglienza turistica, puntando su un pubblico alla ricerca di esperienze esclusive.

L’impegno delle Seychelles verso un turismo responsabile si manifesta anche attraverso la promozione della certificazione sulla sostenibilità, ora estesa a ristoranti e operatori del settore. Questa mossa consolida la visione dell’arcipelago per uno sviluppo turistico che rispetti pienamente l’ambiente naturale unico che caratterizza queste isole.

La ripresa dei collegamenti aerei rappresenta una notizia positiva per il settore turistico delle Seychelles. Compagnie come Condor ed Edelweiss hanno ripristinato i voli verso le isole da settembre 2024; Aeroflot e Turkish Airlines offrono ora quattro collegamenti settimanali ciascuna. Questo incremento nella disponibilità dei voli facilita l’accesso alle Seychelles da parte dei viaggiatori europei e russi, contribuendo a mantenere la destinazione tra le più ambite sul mercato internazionale.

Mentre i dati sugli arrivi dall’Italia rimangono stabili nel 2024, le prospettive future per il turismo nelle Seychelles sono decisamente positive grazie all’introduzione di nuove strutture ricettive d’eccellenza, all’impegno verso la sostenibilità ambientale e alla ripresa dei collegamenti aerei internazionali chiave. Queste dinamiche confermano le Seychelles come meta privilegiata per chi cerca esperienze esclusive in uno scenario naturale mozzafiato.