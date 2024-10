Festa della Castagna di Vallerano: si parte questo weekend, un programma ricco di eventi

Inizia questo weekend la Festa della Castagna di Vallerano, un programma ricco di eventi per la sagra tanto attesa

La Festa della Castagna di Vallerano, giunta alla sua XXII edizione, promette un mese ricco di eventi culturali, gastronomici e ludici. Dal 12 ottobre al 3 novembre, il borgo della Tuscia viterbese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove tradizione e innovazione si incontreranno per offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

Il calendario degli appuntamenti è denso e variegato: oltre 40 eventi animeranno i quattro weekend della festa. L’organizzazione dell’edizione corrente ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni locali che hanno lavorato insieme per rendere la manifestazione ancora più coinvolgente e partecipativa. Tra le vie del suggestivo centro storico, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera rurale fatta di degustazioni, musica dal vivo, giochi popolari e visite guidate.

Il primo weekend d’apertura

Il primo fine settimana darà il via alle celebrazioni con una serie di eventi imperdibili. Sabato 12 ottobre l’appuntamento è alle ore 11:00 in Piazza dell’Oratorio con “Vieni a scoprire il sole”, seguito da giochi popolari nel pomeriggio e da interessanti convegni sulla castanicoltura. La serata sarà allietata dalla musica dei “Musici Viatores” e dalle cene nelle cantine tufacee del borgo.

Domenica 13 ottobre continuerà l’intrattenimento con antichi giochi in legno, pigiatura dell’uva e colazioni contadine all’insegna delle tradizioni locali. Nel pomeriggio spazio allo spettacolo “Cappuccetto Rosso Stralunato” e alla musica live in piazza.

Oltre agli eventi culturali e ludici, grande attenzione sarà dedicata alla gastronomia locale con le immancabili degustazioni delle castagne DOP di Vallerano accompagnate da vino caldo. Le escursioni tra le bellezze naturalistiche ed architettoniche del territorio arricchiranno ulteriormente l’offerta per i visitatori che potranno prenotare online le loro visite guidate.

Gli amanti dell’arte avranno l’opportunità di ammirare le opere dei pittori della Tuscia nella mostra itinerante “60 per Arte”, ospitata presso il Palazzo della Cultura. Inoltre, non mancheranno momenti dedicati ai giochi tradizionali come “Venge chi cce ‘cchiappa” che testerà prontezza e intuito dei partecipanti.

Le domeniche saranno animate dall’esposizione Big Trattor in Largo Trento dove verranno esposte macchine agricole d’epoca per la gioia degli appassionati grandi e piccini. Infine, ogni domenica mattina nel centro storico si terrà un laboratorio didattico dedicato alla cucina valleranese dove sarà possibile imparare a preparare piatti tipici locali come fricciolose, culitonni e ciciliani.

La Festa della Castagna di Vallerano rappresenta quindi non solo una celebrazione delle tradizioni locali ma anche un momento d’incontro culturale capace di attrarre visitatori da tutta Italia grazie ad un programma ricco ed inclusivo che saprà soddisfare curiosità ed esigenze diverse.