A breve milioni di mosche verranno rilasciate senza controllo in città: il motivo è davvero incredibile – viagginews.com

Immagina di uscire di casa una mattina e ritrovarti milioni di mosche che volano verso di te, inquietante no?

E non è un film di Alfred Hitchcock che ci aveva spaventati tutti con gli uccelli. Davvero stanno per scatenarsi milioni di mosche. E c’è un motivo.

Milioni di mosche sono numeri inquietanti. Già sono insetti fastidiosi anche se innocui – non danno gli stessi problemi delle zanzare – il rumore del loro volo lo senti a metri di distanza, si appoggiano ovunque, sul cibo soprattutto, ma anche sulla tua pelle. Eppure non ti pungono, si fermano un attimo e poi tornano a volare, salvo poi tornare poco dopo. Qualcuno le dà la caccia, se ne uccidono a migliaia ogni giorno anche perché si posano in ambienti non sempre salutari e possono trasmettere malattie. Ma hanno anche uno scopo ben preciso.

Le mosche, soprattutto le loro larve, hanno un ruolo cruciale nella decomposizione di materia organica, come scarti vegetali e carcasse di animali. Questo processo aiuta a riciclare sostanze nutritive nel terreno e a prevenire l’accumulo di rifiuti. Alcune specie, come i sirfidi, sono importanti impollinatori, specialmente in ambienti dove altri insetti, come le api, potrebbero essere meno efficienti o mancare. E sono una fonte di cibo per molti altri animali, come uccelli, pesci, anfibi e ragni. Questo contribuisce all’equilibrio degli ecosistemi e al mantenimento della biodiversità. Ma che ne sarà dei milioni di mosche che verranno rilasciate?

Milioni di mosche rilasciate in cielo: c’è un motivo preciso

Un vero e proprio esercito di mosche sterili verrà rilasciato per fermare la diffusione della Cochliomyia hominivorax, meglio conosciuta come mosca del Nuovo Mondo. Le sue larve sono tra i parassiti più temuti perché si nutrono di tessuti vivi, colpiscono animali da allevamento, fauna selvatica e in rari casi anche gli esseri umani.

Succederà tra il Messico e il Texas. Il Dipartimento dell’Agricoltura USA (USDA) ha avviato un piano strategico che prevede il rilascio controllato di milioni di maschi sterili. L’obiettivo è quello di bloccare la riproduzione del parassita senza ricorrere a insetticidi, proteggendo la salute pubblica. Il sistema non è nuovo e ha già funzionato in passato: si tratta della cosiddetta tecnica dell’insetto sterile (SIT – Sterile Insect Technique), un metodo ecologico basato sull’allevamento e rilascio di maschi resi sterili tramite radiazioni. Questi si accoppiano con le femmine in natura, ma non generano prole, determinando un calo graduale della popolazione fino alla sua scomparsa.

Le larve della Cochliomyia hominivorax, chiamate anche vermi-vite (screw-worm), sono estremamente pericolose perché attaccano animali a sangue caldo come bovini, suini, cani, fauna selvatica e, più raramente, anche esseri umani. Provocano infezioni profonde, debilitazione o morte dell’animale infestato. La miasi nell’uomo è rara, ma possibile. Proprio in Messico, nello stato del Chiapas, è stato registrato di recente un caso di infezione in una donna di 77 anni. La crescente presenza della mosca in Centro America ha allarmato anche i funzionari statunitensi, che temono l’arrivo del parassita entro la fine dell’estate.