Halloween all’Italia in Miniatura, il programma

Arriva Halloween all’Italia in Miniatura: un’invasione mostruosa di spettacoli e intrattenimento. Tutte le informazioni

Dal 31 ottobre al 3 novembre, l’Italia in Miniatura si trasforma in un palcoscenico da brivido per festeggiare Halloween. Creature giganti e mostruosità di ogni tipo hanno preso possesso del parco, creando un’atmosfera spettrale ma allo stesso tempo affascinante. Sirene dalle sembianze terrificanti emergono dai mari italiani rappresentati nel parco, mentre dalle riproduzioni delle Alpi scendono Troll di dimensioni impressionanti. Piazza Italia non è da meno, con Mummie e Zombie che vagano tra i monumenti ridotti in scala, pronti per un selfie… spettrale!

L’atmosfera di Halloween pervade ogni angolo di Italia in Miniatura con una serie di spettacoli ed eventi pensati per intrattenere visitatori di tutte le età. Artisti di strada, maghi capaci di incantare il pubblico con i loro trucchi, illusionisti che sfidano la realtà sotto gli occhi increduli degli spettatori e trampolieri che sembrano venire da mondi fantastici popolano la Piazza Italia trasformata per l’occasione in un vero teatro a cielo aperto. Non mancano le bolle di sapone giganti che aggiungono magia all’atmosfera già carica di mistero.

Per chi desidera immergersi completamente nello spirito dell’Halloween, una Strega Truccabimbi è a disposizione dei più piccoli (e non solo) per trasformarli con make-up tematici da brivido. Un modo divertente e creativo per sentirsi parte integrante della festa e portare a casa un ricordo indimenticabile.

Programma degli Spettacoli

Il programma degli eventi speciali include “Magic Halloween“, uno show dedicato alla magia dell’Halloween; “Ghost Bubbles“, dove le bolle diventano fantasmi danzanti; “Magic Show“, uno spettacolo dove la magia diventa protagonista assoluta; e infine “Make Up da Brivido“, l’appuntamento fisso per chi desidera trasformarsi grazie al trucco tematico. Tutte le attrazioni hanno la durata di 20 minuti.

Il programma e gli orari sono i seguenti:

MAGIC HALLOWEEN (11.00-12.30-15.00)

GHOST BUBBLES (11.30-14.00-15.30)

MAGIC SHOW (12.00-14.30-16.00)

MAKE UP DA BRIVIDO ( dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30)

Durante i giorni dell’evento speciale dedicato ad Halloween, i visitatori possono godere delle numerose attrazioni comprese nel biglietto d’ingresso: dalla Monorotaia alla riproduzione della città lagunare con Venezia; dalla Vecchia Segheria alla Torre Panoramica; senza dimenticare la Scuola Guida Interattiva ideale per i più piccoli. E ancora: Pappamondo, Esperimenta**, Castel Sismondo fino alle avventure del celebre Pinocchio e Play Mart dedicato ai bambini più piccini. Per chi cerca emozioni forti sono disponibili anche attrazioni a pagamento come AreAvventura e Cinemagia7D.

Per partecipare a questa festività unica nel suo genere presso Italia in Miniatura è possibile acquistare i biglietti dalle ore 10:00 alle 15:30. Il Parco rimarrà aperto fino alle ore 17:00 mentre le attrazioni saranno fruibili dai visitatori dalle 10:30 fino alle 16:15 garantendo così una giornata piena di divertimento ed emozioni forti all’insegna dello spirito dell’Halloween.