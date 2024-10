Al via il concorso che premia i produttori di birre artigianali: come partecipare

Aperto ai produttori il concorso che premia le birre artigianali con luppolo appena raccolto. Come partecipare e la scadenza delle domande

Il mondo della birra artigianale si prepara con entusiasmo alla terza edizione di Harvest Beers, il concorso dedicato alle birre prodotte con luppolo fresh e wet. Organizzato da Unionbirrai in collaborazione con il main partner Italian Hops Company, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dai produttori del settore.

Harvest Beers non è solo una competizione, ma una vera e propria celebrazione dell’essenza più pura del luppolo. Il concorso si distingue per la sua capacità di valorizzare le birre realizzate utilizzando luppolo raccolto e impiegato in tempi brevissimi, al fine di preservarne tutta la freschezza e le note aromatiche distintive. Quest’anno, i partecipanti potranno concorrere in due categorie: ‘Wet hop beer‘, per le birre che fanno uso di luppolo fresco appena raccolto; e ‘Fresh hop beer‘, per quelle che utilizzano luppolo appena essiccato usato nella produzione entro pochi giorni dalla raccolta.

Come partecipare

Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai, ha sottolineato l’importanza del legame tra la produzione birraria artigianale e l’ambiente agricolo: “Il concorso Harvest beers evidenzia questa connessione fondamentale, offrendo ai birrifici l’opportunità di presentare al pubblico le proprie creazioni nel momento in cui esprimono al meglio tutte le loro qualità”. Ferraris ha poi aggiunto che l’iniziativa rappresenta anche un’occasione preziosa per far conoscere al grande pubblico prodotti d’eccellenza del panorama artigianale italiano.

La partecipazione a Harvest Beers è aperta a tutti i produttori interessati. Per iscriversi è sufficiente visitare il sito www.birradellanno.it seguendo le istruzioni fornite. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 10 novembre prossimo, mentre la consegna delle birre candidate dovrà avvenire tra il 28 ottobre e il 12 novembre. Un panel di giudici esperti valuterà alla cieca ogni campione presentato per garantire un giudizio imparziale ed equilibrato.

L’appuntamento culminante dell’edizione 2024 sarà la cerimonia di premiazione prevista per il 19 novembre a Roma presso la sede della Cia agricoltori italiani. In questa occasione verranno svelati i nomi dei vincitori delle diverse categorie in gara ed avrà luogo un momento conviviale dove sarà possibile degustare alcune delle migliori creazioni partecipanti al concorso.

Harvest Beers rappresenta non solo una vetrina prestigiosa per i produttori artigianali ma anche un importante momento di riflessione sulla qualità dei processi produttivi legati alla terra e sulla valorizzazione delle materie prime locali nel settore brassicolo.