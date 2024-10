Perché in aereo e in treno fa sempre freddo? C’è un motivo preciso

Vi siete mai chiesti per quale motivo in treno o in aereo Fa sempre freddo? C’è un preciso motivo che non vi aspettate

Preparato il trolley, preparati i documenti, magari anche un cuscino per dormire e un libro da leggere. Avete dunque tutto per affrontare il vostro viaggio in aereo? No, vi siete dimenticati un giacchetto! Indipendentemente dalla stagione infatti, quando si viaggia in aereo le temperature sono molto basse a bordo ed un giacchetto da mettersi addosso è indispensabile.

Lo stesso succede quando si viaggia sui treni ad Alta velocità. Che sia Italo o Trenitalia poco cambia: le temperature all’interno dei vagoni sono molto basse. E anche se fuori ci sono 40 gradi è indispensabile mettersi addosso qualcosa per non sentire freddo. E almeno una volta tutti noi ci siamo chiesti: ma perché non abbassano l’aria condizionata? C’è un motivo preciso perché questo avviene. Ecco svelato perché in aereo in treno Fa sempre freddo.

Perché in aereo fa sempre freddo

L’aereo è un mezzo di trasporto che suscita sempre molte curiosità. Ha numerose procedure di sicurezza molte delle quali sconosciute alla maggioranza dei viaggiatori. Ma difficilmente avrete pensato che le temperature basse a bordo abbiano a che fare con la sicurezza.

Ecco, anche le basse temperature hanno a che fare con la sicurezza. Non del volo, ma della salute dei passeggeri. Infatti temperature basse aiutano sotto diversi aspetti. Uno riguarda la proliferazione dei batteri: con il freddo la maggior parte di loro muore. Un altro riguarda la sincope in volo un disturbo molto serio che può colpire i passeggeri. A causa della pressione in cabina il rischio di svenimenti è elevato. Si è visto che a temperature più basse il corpo reagisce meglio ed ha un ossigenazione migliore.

Le temperature basse sui treni: il motivo

Se per gli aerei le temperature basse sono giustificate dalle necessità di volo la domanda è perché anche nei treni le temperature sono così rigide? Anche in questo caso la scelta di puntare il condizionatore verso il basso è dovuto a due esigenze entrambe legate alla salute e al benessere dei passeggeri.

Come per l’aereo la scelta di impostare l’aria condizionata sulle temperature più basse e per ridurre la proliferazione di batteri. Questi infatti muoiono quando si scende sotto una determinata temperatura. È considerando il gran numero di persone che si alterna e tocca sedili maniglie e tavolini – non crederete a qual è il posto più sporco in treno – e l’impossibilità di disinfettare tutto continuamente ecco qua che la soluzione del freddo aiuta parecchio.

Il freddo riduce anche i cattivi odori creando un ambiente più confortevole.

Dunque il freddo è fatto per farci stare meglio durante il viaggio. Indispensabile però ricordarsi un cardigan altrimenti diventa un viaggio per niente piacevole.