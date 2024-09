Il trucco del cuscino per portare più cose in aereo, funziona davvero? Chi lo ha provato ti dice la verità

Conosci il trucco del cuscino per portare più cose in aereo? Ecco finalmente svelato se funziona davvero: tutta la verità.

Per quanto sia comodo e veloce, viaggiare in aereo ha anche alcuni limiti, soprattutto per ciò che concerne le valigie che si possono portare con sé. Nell’ultimo periodo, infatti, quasi tutte le compagnie aeree low cost hanno ridotto ad un solo bagaglio a mano il limite massimo di effetti personali che il passeggero può portare con sé senza pagare un extra. Chi vuole imbarcare una valigia in stiva dovrà quindi necessariamente versare una somma aggiuntiva.

Ecco perché i passeggeri si stanno ingegnando sempre di più per poter portare in aereo un numero maggiore di cose. Per esempio c’è chi si veste a strati o chi acquista degli appositi zaini ripiegabili che in poche semplici mosse si trasformano in valigie di ampie dimensioni.

C’è, poi, un altro trucco molto usato in questi casi che è quello del cuscino. Ne avevi già sentito parlare prima d’ora? Vediamo subito in che cosa consiste e soprattutto se funziona davvero.

Il trucco del cuscino per portare più cose in aereo: funziona davvero? Ecco finalmente svelata la verità

Per portare più cose in aereo senza pagare somme extra, molti passeggeri ricorrono al cosiddetto trucco del cuscino. Sai già di che cosa si tratta? Ebbene, si prende un cuscino di piccole dimensioni, lo si svuota dell’imbottitura in modo tale da lasciare solo la federa e si riempie quest’ultima con gli indumenti e gli oggetti che non ci stavano nel bagaglio a mano.

Il risultato finale è un nuovo cuscino riempito con i nostri effetti personali. In questo modo, quindi, si va a recuperare posto aggiuntivo per i propri bagagli. La maggior parte delle compagnie aeree, infatti, consente di portare sul velivolo un piccolo cuscino per dormire. Sfruttando dunque questo espediente avremo la possibilità di portare più cose con noi in viaggio senza dover spendere soldi per imbarcare una valigia in stiva.

Chi ha provato questo trucco assicura che funziona davvero. Tuttavia, è bene non esagerare con gli oggetti da riporre all’interno della federa, altrimenti il personale di volo vieterà al passeggero di portare con sé il cuscino. Se questo dovesse infatti risultare troppo grande c’è la possibilità che venga controllato e fatto lasciare a terra, come è successo a qualche sfortunato viaggiatore.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi e con le dovute accortezze il trucco non crea alcun inconveniente. Anzi, risolve il problema della limitata disponibilità di spazio all’interno del bagaglio a mano. E tu, conosci altri trucchi per viaggiare da usare sempre in aereo, in albero o altrove?