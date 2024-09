Se ami viaggiare, devi assolutamente conoscere questo trucco: risparmi tantissimi soldi

Per chi ama viaggiare esiste un trucco utile che ti permette di farlo a costo zero: bastano pochi click e visiti un luogo in più.

Settembre è ancora un mese per poter fare le vacanze. Molti approfittano proprio ora per partire e risparmiare qualcosa rispetto ai più cari luglio e agosto. E se c’è chi ancora non è partito per le ferie, c’è anche chi invece sta già programmando le prossime.

Viaggiare è sicuramente uno degli hobby più belli che ci siano, peccato che farlo costi abbastanza. Molti infatti preferiscono rinunciare a scegliere mete lontane per poter risparmiare qualcosa. Peccato che ormai con il caro prezzi anche in Italia non si risparmia di sicuro.

Per chi ama viaggi esotici o in mete lontane, però, esiste un trucco utilissimo per risparmiare un sacco di soldi nel proprio portafoglio. Con pochi click si può visitare un luogo in più a costo zero. Ecco come.

Il trucco che ti fa viaggiare gratis

Molti non sanno che quando prenotano un volo, ci sono compagnie aeree che permettono di fare uno ‘stopover’ per viaggi molto lunghi. Cosa significa? In pratica offrono loro un soggiorno in hotel a 5 stelle per una o più notti, in forma gratuita.

Quindi se ad esempio abbiamo deciso di partire per le Maldive si può fare uno scalo ad Abu Dhabi come ha fatto Isabel Mule di @travelcuriosity. In questo modo l’influencer ha potuto visitare una meta in più rispetto al suo itinerario e il tutto in forma gratuita.

Per prenotare un volo con uno stopover è necessario seguire questi passaggi.

Scegliere la compagnia aerea che offre lo stopover gratuito. Prenotare il volo sul sito della compagnia aerea e scegliere la destinazione di partenza e di ritorno. Selezionare lo “Stopover” e la città in cui si desidera farlo, così come la durata del soggiorno.

Le compagnie che offrono questo servizio sono diverse, tra cui

TAP Air Portugal – puoi ottenere fino a 10 notti GRATIS a Porto o Lisbona

Turkish Airlines – fino a 2 notti gratuite in un hotel a 4 o 5 stelle!

Iberia – fino a 7 notti gratuite a Madrid

Island Air: fino a 7 notti gratis a Reykjavik per i passeggeri transatlantici!

Etihad – fino a 2/4 notti ad Abu Dhabi

Insomma si tratta di una vera e propria svolta perché si potranno visitare dei luoghi in più rispetto al proprio itinerario di viaggio e il tutto gratis.

Come ricorda anche l’influencer occorrerà verificare i termini e le condizioni sul sito di ogni compagnia aerea prima di prenotare un volo con stopover, infatti, tutte le compagnie aeree hanno regolamenti differenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabel Mule | Travel & Lifestyle Creator (@_travelcuriosity_)

Non resta che prenotare!