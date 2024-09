Aurora boreale, lo spettacolo dell’autunno: quando e dove vederla

Dove si vede l’aurora boreale, quando è il periodo in cui si può osservare questo fenomeno nel cielo ecco tutte le informazioni utili per un viaggio spettacolare

La luce colorata che danza nel cielo, si può definire così l’aurora boreale uno dei fenomeni più suggestivi che esistano. Uno spettacolo emozionante che si può vedere soltanto ad altitudini elevate solo quindi nell’estremo nord del mondo.

Le aurore boreali si possono vedere dunque solo in determinati luoghi e soltanto in un determinato periodo dell’anno. E anche se tutte queste condizioni sono soddisfatte non è detto che si così fortunati da poterle vedere. Ma quando questo succede vi assicuriamo che una meraviglia, una delle esperienze da fare almeno una volta nella vita.

Dove vedere l’aurora boreale

Come abbiamo detto per vedere l’aurora boreale dovrete coprirvi ben bene mettere sciarpa cappello e piumone pesante e andare nell’estremo nord del mondo oltre il circolo polare artico. Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia e anche Canada, Groenlandia e talvolta anche l’estremo nord della Scozia con le isole Faroer. Sono questi paesi dove è possibile assistere a questo fenomeno naturale estremamente suggestivo.

La Lapponia finlandese in particolare la zona di Rovaniemi la città di Babbo Natale è uno dei luoghi forse più magici Dove vedere il fenomeno dell’aurora boreale. Ma forse uno dei posti migliori in assoluto dove vedere l’aurora boreale, è l’Islanda in particolar modo il parco nazionale di Tingen weller non lontano dalla capitale Rekjavikpoi la zona di Neupar e e la zona della Laguna blu ovvero il centro termale più famoso.

In Norvegia le zone predilette per poter assistere all’aurora boreale sono le regioni più settentrionali ovvero Tromso ma anche le spettacolari isole Lofoten con i loro pittoreschi villaggi con le palafitte sul mare. In Svezia sopra il circolo polare artico della Lapponia nella zona di Kiruna non vi sarà difficile assistere a questo spettacolo del cielo che si colora di luci Verdi Viola e rosse.

Quando vedere l’aurora boreale

Il periodo per vedere l’aurora boreale varia leggermente da paese a paese generalmente i periodi migliori sono quelli che vanno da settembre a ottobre e poi da febbraio a marzo. Ovvero i periodi vicino all’equinozi.

L’aurora boreale si vede di notte in particolare nella prima parte della serata ovvero circa dalle 10 di sera all’una di notte. Ciò non accade tutte le notti devono esserci anche delle condizioni meteorologiche favorevoli ovvero un cielo terso e senza nuvole e temperature sotto zero.

Condizioni apparentemente difficili che spingerebbero più a restare al caldo a sorseggiare un tè, ma il bianco della neve, il blu intenso del cielo e la danza luminosa di queste particelle di energia ripagheranno di ogni fatica.