10 luoghi da favola in giro per il mondo: paesaggi incantati e pieni di magia

Dieci cittadine che sembrano uscite da una fiaba ma che sono reali e non si trovano neanche tanto lontane da noi.

Viaggiare per il mondo e scoprire le grandi capitali così come le città più importanti di un Paese ha sicuramente il suo fascino. Roma, New York, Parigi ma anche Londra o Tokyo sono città dal fascino indiscusso che offrono panorami mozzafiato, veri e propri musei a cielo aperto in cui perdersi; a volte però è anche bello mettere da parte le mete mainstream e andare alla scoperta di luoghi più piccoli, paesini e villaggi che sembrano essere usciti da una fiaba dei fratelli Grimm.

Viaggiare, quindi, non vuol dire solo fare tappa nelle città da sogno, anzi spesso è proprio rivolgendo lo sguardo alle cittadine più piccole che si possono scoprire tesori inestimabili oltre che conoscere realmente le usanze di una popolazione.

Senza neanche allontanarci troppo dai nostri confini nazionali, sono tanti i villaggi caratteristici che si trovano in giro per l’Europa che andrebbero visitati almeno una volta nella vita; veri luoghi da fiaba e che anzi in alcuni casi hanno ispirato hanno fatto da ispirazione a set fiabeschi.

I 10 villaggi da fiaba europei da visitare

Questo itinerario non può non partire da quello che probabilmente è il paesino più conosciuto di quelli che vedremo. Sicuramente è amato dagli appassionati della Disney che lo conoscono come il villaggio di Belle de La Bella e la Bestia. Si tratta di Colmar in Francia (foto in alto, ndr); case colorate di pietra e legno che si affaccio su canali incontaminati. Il luogo ideale per lasciarsi incantare dal buon vino d’oltralpe e dall’arte.

In Svizzera c’è, invece, Lavertezzo villaggio che si trova ai piedi di un monte e caratterizzato dalla presenza di alcuni fiumi dalle acque bellissime. Qui si trova il Ponte dei Salti luogo ideale per passeggiate all’aria aperta e ammirare il panorama. Sempre in Svizzera c’è anche un’altra tappa consigliata; parliamo di Grimentz dove gli chalet di legno sono la caratteristica principale e si può godere dell’esperienza alpina.

Un po’ più su in Germania c’è Idstein, qui camminando tra le strade acciottolate del paese sembrerà di essere catapultati nel passato e scoprire così l’epoca medievale che ha forte caratterizzazione in questo luogo. Ancora in Germania per Monreal, qui si possono scovare alcuni castelli bellissimi, quelli sì davvero da favola.

Ancora più su nella cartina geografica si arriva nel Regno Unito; la campagna inglese è conosciutissima e merita di essere visitata, segnaliamo però Bibury uno dei villaggi caratteristici della famose Cotswolds il cui percorso (che si può fare a piedi) parte a poca distanza da Londra. E restando in UK ci si potrebbe spostare nel Somerest e visitare alcuni luoghi da serie tv.

Restando in Italia c’è Monte Santo di Lussari, luogo ideale per chi ama stare all’area aperta. Non dimentichiamoci poi che proprio qui da noi ci sono alcuni dei cammini più belli al mondo, che attraversano i nostri magnifici borghi.

Villaggi fuori dall’Europa

Per chi vuole andare lontano, le mete non mancano. Tra i luoghi fiabeschi da visitare però segnaliamo Ghandruk in Nepal, luogo perfetto per scoprire l’Himalaya. Mentre in Cina si trova la Valle di Wangxian dov’è possibile ammirare i paesaggi più selvaggi del Paese, inoltre è un luogo avvolto da un’aura di mistero per i miti narrati che si tramandano da generazioni.