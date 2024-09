Da Netflix alla realtà, è in queste location che hanno girato la famosissima serie: tutti possono andarci

È una delle serie del momento di Netflix e i fan cominciano già a popolare i luoghi incantevoli che hanno fatto da set.

Si chiama turismo cinematografico e sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni; si tratta, in effetti, di viaggiare in quei luoghi che hanno fatto da set o location di film e serie televisive. Più la pellicola o la serie è famosa più quei luoghi diventano meta di pellegrinaggio; è quello che sta succedendo, ad esempio, con le location di Come Uccidono le brave ragazze una delle serie del momento di Netflix.

Stando agli ultimi dati disponibili che risalgono al 2023 -su una ricerca di JFC- in Italia il cinetursimo vale circa 600milioni l’anno il che dà una quadra di quanto questo settore dei viaggi cominci pesare tanto sull’economia dei Paesi. Lo sa molto bene la nostra Sicilia, primo caso nostrano di turismo cinematografico, e presa sempre più spesso d’assalto da turisti italiani e stranieri che vogliono visitare i luoghi in cui è stato girato Montalbano.

Ma come questo ne potremmo fare tantissimi di esempi; negli anni Siviglia, Dubrovnik, Malta sono diventate meta ancor più turistica perché hanno fatto da sfondo a una delle serie più importanti di sempre Game Of Thrones. Ogni anno migliaia di fan visitano la spiaggia di Frashwater nel sud del Galles perché qui è stata girata la scena di Harry Potter in cui il folletto Dobby muore e viene sepolto, tant’è che ormai la spiaggia è conosciuta come spiaggia di Dobby.

Uno dei casi più recenti di cineturismo ci riporta ancora in Inghilterra, set di Come uccidono le brave ragazze.

Come uccidono le brave ragazze , i luoghi della serie

Se dovessimo eleggere il Paese che quest’anno ha fatto rima con cinetursimo dovremmo dire proprio Inghilterra. Prima per Birdgerton e poi per un altro caso mondiale ovvero la serie Come Uccidono le brave ragazze; ormai disponibile da qualche settimana in piattaforma la serie comincia ad attirare fan nei luoghi in cui è stata girata.

Di genere thriller la serie ha per protagonista Pippa che decide di indagare sulla morte della studentessa Andie Bell avvenuta 5 anni prima. L’ambientazione è quella della fittizia Little Kilton nel Buckinghamshire, in realtà gli episodi sono stati girati nella cittadina Axbridge, la più piccola della contea del Somerest nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Qui si possono vedere i tradizionali edifici in legno e pietra che si vedono nella serie. Da non perdere anche le colline circostanti il villaggio e le strade principali come West Street o St Mary’s Street, vie che i fan potranno facilmente riconoscere.