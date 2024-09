I 3 cammini più belli che devi fare in autunno in Italia

In autunno trekking e cammini in mezzo alla natura: questi sono i più bei cammini da fare in questa stagione

Altro che stare a casa a bere il tè! In autunno si mettono gli scarponi da trekking e si va a camminare fra i monti. Già perché lo spettacolo della natura che si può ammirare in questo periodo è unico. I boschi diventano la tavolozza di un pittore che dipinge di rosso e giallo. È il foliage e vale davvero vederlo da vicino.

I cammini da fare in autunno sono percorsi che vi porteranno a vedere la meraviglia del foliage, di scorci che diventano ancora più belli con le luci più tenue di ottobre e novembre. Fra i tanti cammini presenti in Italia ne abbiamo scelti 3 da fare.

Dove andare in autunno: i cammini più belli

Andare a fare trekking in autunno,che sia per una gita di un giorno, o per un cammino di qualche giorno è esattamente come in primavera, ma con colori ancora più affascinanti. L’unica attenzione che è bene avere, se decidete di partire per un cammino in autunno, è quella di controllare spesso il meteo.

Il rischio di un temporale o di un repentino cambio del tempo è sempre dietro l’angolo, tanto che portarsi dietro un poncho anti pioggia è consigliabile. Ora che lo zaino è pronto ecco quali sono i 3 cammini più belli da fare in Italia in autunno.

Cammino delle foreste sacre

Cammino degli Dei

Cammino di San Benedetto

Cammino delle Foreste Sacre, a passeggio nel foliage

Ci troviamo sugli Appennini Casentinesi nel versante Toscano e qui parte il sentiero delle Foreste Sacre. Si tratta di un percorso di circa 100 km fra laghetti, colline, eremi in un paesaggio di quiete e bellezza. Si può percorrere anche un solo tratto del cammino.

Cammino degli Dei, la passeggiata d’autunno sul mare

Sulla costiera amalfitana si snoda questo agile percorso di circa 8 km da Positano a Monte Pertuso che offre una spettacolare vista sul mare.

Cammino di San Benedetto, fra spiritualità e boschi

Fra Umbria e Lazio si snoda questo percorso che va a toccare i luoghi principali del Santo; da Norcia a Cassino passando per Subiaco e la sua maestosa abbazia.

Dunque prendete gli scarponi, una mappa, questa lista e partite per un cammino!