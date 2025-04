Apple pie proprio come la fanno le nonne americane: un connubio perfetto fra cremosità e dolcezza

L’Apple pie non è una semplice torta di mele, in questa versione è molto di più: con questa ricetta si prepara una vera delizia.

Chi ha avuto la fortuna di poter vivere l’America in tutte le sue forme, sicuramente gli sarà capitato di sedersi in uno degli iconici caffè e di ordinare, seduti comodamente sui divanetti che tutti vediamo in tv, una fetta dell’immancabile apple pie o american pie. Una torta, che definirla semplicemente torta di mele, sarebbe davvero riduttivo.

A differenza della versione che siamo abituati a mangiare qui da noi, l’apple pie risulta essere completamente diversa. Ha un guscio esterno molto simile ad un mix tra pasta sfoglia e pasta frolla, un interno in cui le mele si vedono e si sentono, ma sono in grado di donare consistenza ad un ripieno incredibilmente cremoso.

Apple pie, come preparala in casa seguendo la ricetta originale

Ovviamente, come spesso capita in cucina, con il passare del tempo si sono susseguite numerosi varianti, ciò nonostante la ricetta originale resta quella che tutti amano e che apprezzano. La torta perfetta non solo per la prima colazione, ma anche per una merenda sana e gustosa. Vediamo allora quali sono gli ingredienti e il procedimento per preparala.

Ingredienti per uno stampo di 22 centimetri

Per la pasta brisè:

320 gr di farina

225 gr di burro

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaio di zucchero

100 ml di acqua ghiacciata

Per il ripieno:

1,100 gr di mele Granny Smith (6-7)

100 gr di zucchero di canna

2 cucchiai di farina 00

50 gr di burro fuso

5 cucchiaini di cannella in polvere

1 cucchiaio di succo di limone

buccia grattugiata di 1/2 limone

1/2 cucchiaino di zenzero in polvere

1/2 cucchiaino di sale

Per completare:

1 tuorlo

1 cucchiaino di acqua

2 cucchiai di zucchero semolato

Procedimento:

In una ciotola mettere la farina, il sale, lo zucchero e il burro freddo a pezzi e iniziare a schiacciare con i rebbi di una forchetta Aggiungere l’acqua ghiacciata e iniziare a mescolare fin quando non si formerà il panetto Impastare fino ad ottenere un composto sodo, creare una palla e lasciare riposare in frigo per almeno 30 minuti Nel frattempo prendere le mele e dopo averle lavate e sbucciate tagliarle a pezzi grossolani Mettere i pezzi una ciotola ed aggiungere il succo di limone filtrato Unire la cannella, il sale e tutte le polveri per il ripieno e mescolare con cura Infine, unire lo zucchero e il burro fuso freddo e mescolare con cura Lasciare marinare per 10 minuti Passato il tempo necessario, riprendere l’impasto e dividerlo in due parti, di cui uno più grande dell’altro Stendere la parte più grande e inserirla nello stampo foderato con carta forno Bucherellare il fondo e eliminare l’eccesso di pasta che esce dai bordi Mettere all’interno il ripieno di mele, cercando di creare una cupola al centro Coprire il composto con il secondo disco di pasta steso Modellare con le dita un bordo interno proprio intorno al ripieno Infine, sigillare bene i bordi esterni creano la classica struttura a cordone Mettere la torta in frigo per almeno 1 ora Passato il tempo, spennellare la superficie con un tuorlo mescolato con 1 cucchiaino di acqua e spolverare con 2 cucchiai di zucchero semolato Cuocere la torta in forno statico ben caldo a 175° per circa 50 min prima nella parte media del forno Spostarla poi 10 minuti nella parte bassa e poi di nuovo nella parte media per completare la cottura per qualche minuto.

Una volta cotta, lasciarla completamente raffreddare prima di estrarla dallo stampo.