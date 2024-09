Esiste un villaggio proprio come quello delle favole: se lo visiti una volta ne resti innamorato

Sembra di essere in una favola ed invece è un villaggio che se lo visiti una volta ne resti innamorato: ecco dove si trova.

Ci sono alcuni luoghi al mondo di cui spesso non siamo a conoscenza, così belli e magici che quando vengono visitati sono capaci di farci provare delle incredibili emozioni. Uno dei posti dal fascino senza tempo è senza dubbio questo splendido villaggio situato in Europa in grado di regalare delle particolari sensazioni.

In effetti qui il tempo sembra essersi fermato e molti lo definiscono come il più bel villaggio d’Inghilterra. Si trova infatti a 130 chilometri ad ovest di Londra immerso nelle dolci colline verdi del Cotswolds. Visitandolo, la sensazione che risveglia è quella di essere entrati in una favola.

Non resta che scoprire di quale villaggio stiamo parlando e perché merita di essere visto almeno una volta nella vita.

Il villaggio che sembra essere uscito da una favola: ecco dove si trova

Immerso tra le colline inglesi, il villaggio dove il tempo pare essersi arrestato è quello di Bibury, un gioiello nascosto tra le Cotswolds una pittoresca area collinare dell’Inghilterra dove si estendono diversi villaggi tutti da visitare, compreso quello di Bibury che merita una menzione speciale.

Non è un caso che lo scrittore William Morris lo abbia definito come “il più bel villaggio d’Inghilterra“. Un fascino così magnetico tanto da farlo sembrare un luogo fantastico e appartenente ad un altro mondo. Le case di Bibury sono costruite in pietra dorata e con i tetti ricoperti di muschio, famosa è la Arlington Row, la vista più iconica e fotografata di Bibury. Si tratta di una fila di cottage risalente al XIV secolo, dove si respira un’atmosfera rustica e fiabesca. Addirittura questi edifici così caratteristici sono stati inseriti anche all’interno del passaporto inglese.

Per chi si trova nei paraggi di Londra, dunque, una visita in questo villaggio merita. A Bibury, immersa nella campagna inglese, si potranno fare delle passeggiate in mezzo alla natura, ad esempio sulle rive dl fiume Coln, si potrà ascoltare il rumore dell’acqua che scorre e osservare le numerose trote, e in sottofondo ascoltare il canto degli uccellini.

Non solo natura, perché Bibury è anche storia. Chi capita qui infatti non potrà non fare una visita alla chiesa di Santa Maria risalente al VIII secolo, ma restaurata e rimaneggiata durante il XIII secolo, un esempio di architettura locale.