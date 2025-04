Ho scoperto il modo per avere il basilico fresco per settimane: così lo posso usare in cucina senza sprechi – viagginews.com

Il basilico è una erba molto usata in cucina ma, spesso, dopo averlo comprato al mercato, secca velocemente. Ecco come farlo durare più a lungo.

La cucina italiana si caratterizza per sapori molto intensi e aromi caratterizzanti, come ad esempio quelli delle erbe aromatiche: salvia, menta, timo, rosmarino ed anche il basilico. Immancabile nella salsa di pomodoro per condire la pizza, questo viene aggiunto a diverse pietanze in cucina.

Non solo ma è l’ingrediente principale per creare il pesto alla genovese. Non tutti hanno la fortuna di avere una pianta di basilico in casa così, chi lo compra al mercato, vorrebbe mantenerne la freschezza e il profumo a lungo. Infatti il basilico, se non ben conservato, secca facilmente. Ecco come conservarlo per farlo durare per settimane.

Come conservare il basilico fresco per farlo durare a lungo

Il basilico fresco è un ingrediente molto versatile in cucina per dare un sapore e un odore inconfondibile a diverse pietanze. Inoltre è l’ingrediente protagonista del famoso pesto alla genovese. Se non si ha la pianta in casa, in molti lo comprano sfuso al mercato.

Tuttavia finisce sempre per seccare subito e perdere il suo aroma se non si conserva bene. Per farlo durare a lungo, non serve conservarlo in congelatore o in un contenitore di plastica. Infatti, per tenerlo per settimane fresco e profumato bisogna procurarsi un contenitore di vetro, dell’acqua e della pellicola trasparente.

A questo punto lavare e asciugare bene il basilico, tagliando circa un centimetro dei suoi gambi per favorire l’idratazione, quindi mettere i rametti nel contenitore di vetro aggiungendo dell’acqua fino a coprire i gambi. Le foglie, invece, andranno coperte con pellicola trasparente o con un sacchetto di plastica, assicurandosi che non sia completamente chiusa per evitare la condensa.

Questa infatti potrebbe far marcire il basilico prima del tempo. Quindi bisogna avere l’accortezza di cambiare l’acqua ogni due giorni per evitare la proliferazione dei batteri. In questo modo il basilico resterà fresco fino a due settimane e si potrà usare molte volte in cucina, per condire la salsa di pomodoro oppure preparare un delizioso pesto alla genovese.

Se si vuole conservare per mesi, invece, si può mettere in congelatore. Però, in questo caso, conviene tritarlo finemente oppure creare dei cubetti di ghiaccio con olio d’oliva, così che non perda il suo sapore.