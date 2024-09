Dove andare in Europa per vedere il foliage. I posti più belli per un viaggio nella natura in autunno che vi piacerà tantissimo

L’autunno è la stagione giusta per andare in mezzo alla natura o per lo meno per ammirarla. Già perché in questa stagione, da fine settembre fino a metà novembre, gli alberi diventano delle tavolozze da pittore e i boschi e le foreste dei capolavori. E’ il foliage, il momento in cui le foglie cambiano colore e virano sui toni del rosso, dell’arancio e dell’oro. In Europa ci sono dei posti in cui poter vedere questa meraviglia in tutto il suo splendore. Luoghi già bellissimi che con il foliage diventano irresistibili.

Se è vero che il foliage lo potete ammirare anche nei parchi cittadini, nei posti di aperta campagna, dove ci sono dei boschi, o delle sterminate faggete, il colpo d’occhio vi lascerà stupefatti. Se volete rifarvi gli occhi partite dunque in autunno per vedere la natura. Ma dove andare per vedere il foliage in Europa?

Il foliage in Europa: i luoghi più belli

L’Europa è un Continente di straordinaria varietà e con una grande ricchezza naturalistica. Sono numerose infatti le foreste, i boschi, le grandi vallate, quei posti che in autunno si colorano dei toni del rosso e del giallo. Questi panorami da sogno li potete trovare in tutti i Paesi Europei e con non poca difficoltà abbiamo stilato i migliori 5 luoghi dove vedere il foliage in Europa. In questo periodo poi viaggiare è l’ideale: i costi sono più contenuti, non ci sono orde di turisti che creano file ovunque e i paesaggi sono più belli che mai.

Foresta Nera, Germania

Valle della Loria, Francia

Pertshire, Scozia

Laghi di Pletvice, Croazia

Bled, Slovenia

Foresta Nera, le colline d’autunno

Se cercate un luogo da fiaba lo avete trovato. E non lo diciamo tanto per dire, ma perché in questo angolo della Germania Sud-Ovest non lontano dal confine con la Francia sono state ambientate tante fiabe dei fratelli Grimm. La Foresta Nera è un susseguirsi di dolci monti coperti da foreste di sempreverdi, larici e faggi e di borghi disseminati qua e la, di meraviglie naturali come le cascate di Triberg e di impianti termali.

In autunno la Foresta Nera si tinge dei colori del foliage diventando ancora più bella e suggestiva. La potete visitare in automobile, in treno o potete scegliere di fare tappa in uno dei centri più importanti come Baden-Baden e da lì partire per una gita.

Valle della Loira, lo spettacolo fra castelli e foliage

Ci troviamo in una delle zone più belle d’Europa e del mondo: quell’incanto di castelli che si susseguono lungo le rive del fiume Loira o nelle campagne circostanti. E in questa zona si trovano anche i famosi vigneti che crescono rigogliosi sulle pendici dei monti. Un connubio eccezionale che diventa di rara bellezza in autunno. Già perché in questa stagione le viti diventano rosse, così come gli alberi dei monti si colorano di arancio.

Partite allora per un tour dei castelli, prendete uno dei battelli per ammirare dal fiume questa potenza della natura e andate poi a visitare il castello di Chamont sur Loire che è circondato proprio da vigneti. Vi sembrerà di star osservando un quadro.

Pertshire, il foliage d’autunno d’Europa

Se dovete spiegare cos’è il foliage fate vedere una foto del Pertshire. Ci troviamo in Scozia fra Higlands e Lowlands in una delle regioni più ricche di monti, fiumi, ruscelli e vallate. Qui trova la foresta dell’Hermitage di proprietà del National Trust: un luogo naturalistico spettacolare con tanto di fiume e cascate. Un viaggio da queste parti vuol dire riassaporare i ritmi lenti della natura e di rifarsi gli occhi in autunno.

Laghi di Plitvice, il parco naturale da vedere in autunno

Siamo in Croazia nel grande parco di Plitvice che diciamolo subito è straordinario in ogni stagione. Solo che in autunno con i colori del rosso e dell’arancio che si riflettono sui 16 laghi, sulle cascate, sui tanti specchi d’acqua diventa spettacolare. All’interno del parco troverete diversi sentieri da poter seguire con diversi gradi di difficoltà. Fermatevi ad ammirare il panorama dall’alto.

Il Lago di Bled, la fiaba che diventa realtà

Se c’è un posto bellissimo e romantico in qualsiasi stagione quello è il Lago di Bled. Ma il suo meglio, diciamolo, lo dà in autunno quando gli alberi colorati di giallo, oro e arancio si riflettono sul lago. Passeggiate nel sentiero lungo il lago e poi prendete l’imbarcazione che vi porterà sull’isoletta con il campanile al centro del lago. Godetevi la traversata per lo spettacolo davanti ai vostri occhi.

Lo spettacolo del foliage rende insomma l’autunno in tutta Europa una stagione da amare. Anche in Italia abbiamo luoghi bellissimi dove poter vedere il foliage questo fenomeno autunnale.