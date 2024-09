A settembre e ottobre c’è una meta di mare in Italia dove puoi andare e non è un problema se piove

Mare e pioggia sembra un ossimoro soprattutto in vacanza. Se si va in una località di mare l’ultima cosa che si vuole incontrare è la pioggia anche perché spesso e volentieri nei nei posti di mare quando piove c’è poco altro da fare. Magari un museo, qualche evento al chiuso a cui partecipare però insomma togliere la vita all’aria aperta quando si va in vacanza al mare è togliere la vacanza.

Partire per il mare a settembre in Italia ha sempre un margine di rischio in quanto il meteo può cambiare rapidamente. Ci sono delle località più baciate dal sole e per diverso tempo ma un’acquazzone può sempre capitare in questo periodo. C’è un’isola però in cui anche se piove non sarà un problema quest’isola è Ischia ed ecco perché la pioggia non è un problema.

Ischia a settembre cosa fare se piove

Ischia è un’isola meravigliosa al largo del Golfo di Napoli. Un’isola apprezzata sin dai tempi dei romani non solo per il suo mare cristallino le sue splendide spiagge e la natura lussureggiante ma per le meravigliose Terme. È questo il segreto di Ischia che la rende una meta perfetta anche a settembre.

Ischia vanta di meravigliosi centri termali come il Poseidon El negombo che sono però all’aperto. Ma vanta anche pressoché ogni hotel una spa e un centro benessere termale al coperto. Questo vuol dire che si è un giorno in cui piove non uscite nemmeno dall’hotel ma scendete al centro termale potrete immergervi così in vasche di acqua calda sulfurea dalle preziose proprietà terapeutiche oppure rilassarvi in una sauna in un bagno turco o ancora farvi fare dei massaggi.

In una giornata di pioggia potrete andare poi a visitare Ischia porto il castello Aragonese tutto al coperto e tutto estremamente affascinante. Per i forti di stomaco c’è anche il museo della tortura medievale. Per gli appassionati di di archeologia potete andare a visitare il museo archeologico di lacco ameno. Ma saranno le terme ovviamente la soluzione ideale per affrontare una giornata di pioggia in una delle isole più belle che ci siano.