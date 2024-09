Altro che pulizie di primavera, queste devi fare adesso prima che arrivi il freddo: fai in fretta

Con la fine dell’estate è il momento di iniziare con le pulizie generali: queste vanno fatte prima che arrivi il freddo!

La fine dell’estate rappresenta l’inizio di moltissime altre cose. Ci saranno i famosi buoni propositi rimandati a settembre che devono essere rispettati, nuovi impegni lavorativi, il suono della campanella del primo giorno di scuola e tanto altro ancora. Ma l’avvicinarsi dell’inverno, per chi si occupa delle faccende domestiche, vuol dire anche iniziare tutte quelle pulizie che non possono più essere rimandate.

Esattamente come capita per le pulizie di primavera, anche in questo periodo e prima che arrivi il gran freddo, ci sono dei compiti da svolgere assolutamente e che aiuteranno ad affrontare diversamente le rigide temperature. Quindi, prima che sia troppo tardi, meglio giocare d’anticipo e iniziare un piccolo passo alla volta.

Queste pulizie devi fare adesso: solo così potrai affrontare l’inverno

È vero che le faccende domestiche non piacciono poi così tanto, tuttavia, se si vuole vivere in una casa sicura e priva di sporco e di potenziali pericoli, è meglio pulire tutto in modo impeccabile. E se in questo periodo c’è già chi sta programmando una vacanza sulla neve, chi invece si occupa della casa sa già che deve necessariamente iniziare una sorta di pulizia autunnali.

La prima cosa da fare prima che il freddo arrivi è controllare l’impianto di riscaldamento ed eseguire una pulizia approfondita dei termosifoni. Allo stesso modo anche canne fumarie di camini e stufe a pellet dovranno essere esaminati a fondo. In questo modo saranno pronti per essere accesi non appena il freddo si farà sentire. Anche controllare grondaie e canali di scolo è molto importante, soprattutto per essere certi che l’acqua piovana possa defluire senza alcun tipo di problema.

Se si hanno piscine esterne smontabili è arrivato il momento di farlo, mentre per quelle fisse si potranno applicare dei teli per cercare di coprire al meglio. Stesso discordo anche per tutto gli spazi esterni, se ci sono degli arredi che con la pioggia e la neve possono rovinarsi, meglio iniziare a metterli via. In casa si dovranno iniziare a pulire tende da sole, tapparelle e veneziane. E poi, infine, ma solo quando le temperature si saranno stabilizzate, arriverà il momento del cambio stagione. In questo modo ogni cosa sarà al suo posto e si potrà affrontare l’inverno in modo perfetto.