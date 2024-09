Settimana bianca, ti svelo i motivi per cui devi prenotarla già adesso: non te ne pentirai

Prenotate subito la settimana bianca anche se mancano mesi alle nevicate abbondanti e alla prossima vacanza. I vantaggi sono numerosi.

La settimana bianca è la vacanza irrinunciabile per tantissimi italiani. Sciare è un’attività che appassiona e ogni anno c’è chi percorre centinaia di chilometri per godersi la neve.

Grandi e piccini sono entusiasti della settimana bianca. Sette giorni in montagna, circondati dal candore della neve e abbracciati da vallate da cartolina. L’ambiente montano rigenera mente e corpo, mette il buonumore e consente tanto divertimento tra sci, snowboard e slittini. Ci sono piste da sci per ogni livello e come non citare le prelibatezze culinarie da assaporare davanti ad un caminetto.

Tanti alberghi, poi, hanno una spa o una piscina per rilassarsi dopo una giornata di discese. In Italia le mete della settimana bianca sono numerose. Dalla magia delle Dolomiti alle alte vette della Valle d’Aosta. Anche nelle Regioni centrali c’è l’occasione di mettere gli sci ai piedi a Roccaraso, ad esempio, o sul Monta Amiata. Iniziate a cercare fin da subito la destinazione perfetta per la vacanza sulla neve durante l’inverno 2024/2025. Vi conviene prenotare subito per diversi motivi.

Via con la prenotazione della settimana bianca: ecco perché procedere subito

Il web permette di poter vagliare tutte le occasioni migliori per una perfetta vacanza sulla neve. Bisogna iniziare a navigare subito in modo tale da individuare l’hotel dei sogni tra tantissime strutture ricettive. Prenotando subito non si rischia di non trovare più posto soprattutto se si ha intenzione di muoversi nei periodi più richiesti come Natale, Capodanno o Carnevale.

Ci sono i clienti affezionati che prenotano di anno in anno, anticipare la prenotazione è l’idea migliore. In più prenotando subito si risparmierà sui costi. I prezzi sono più bassi e gli alberghi offrono interessanti pacchetti convenienti che uniscono il soggiorno allo skipass o al noleggio degli sci. Man mano che le prenotazioni aumenteranno gli alberghi tendono ad aumentare i prezzi essendo la domanda superiore all’offerta. Anche lo skipass andrebbe prenotato in anticipo, non appena si apriranno le vendite.

Passiamo ora all’unico rischio della prenotazione anticipata. Non si potrà sapere come sarà il tempo. In realtà tale problematica si presenta anche prenotando la settimana bianca pochi giorni prima della partenza. Le previsioni sono talmente variabili che è difficile ipotizzare se si troverà neve, pioggia, vento. Il rischio, comunque, si raggira semplicemente. Basta considerare il periodo della vacanza (se a fine stagione meglio scegliere una meta oltre i 2 mila metri) e una destinazione in cui ci sono eccellenti sistemi di innevamento.