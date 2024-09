Villaggio di Braccio di Ferro, è qui che è stato girato il famoso film: un’attrazione per tutta la famiglia

Nacque per ospitare il cast di Popeye – Braccio di Ferro, girato all’inizio degli anni ’80. Da allora ha accolto moltissimi turisti.

Nel 1980 Paramount e Walt Disney, case di produzione di Popeye – Braccio di Ferro, investirono sulla costruzione di un villaggio che potesse fungere da scenografia del film. In quell’anno gli spettatori accorsero in tutte le sale internazionali per concedersi qualche sonora risata insieme all’iconico personaggio, interpretato dal magistrale Robin William. Sweethaven Village – noto anche come Popeye Village – non venne abbattuto come accade di consueto al termine delle riprese, ma venne convertito in un parco divertimenti a tutti gli effetti.

La curiosa cittadina, ricca di costruzioni rustiche e singolari, è situata nella baia di Anchor, distante tre chilometri dal villaggio di Mellieha (Malta). Il villaggio di Braccio di Ferro è frutto del duro lavoro di 165 costruttori, i quali eressero l’intero borgo nel giro di sette mesi.

Nonostante il film registrò pochissimi incassi, guadagnandosi l’avvilente appellativo di flop cinematografico, il parco rimase una delle principali attrattive della baia. L’unico aspetto sul quale i turisti hanno esposto delle proteste nel corso degli anni risiede nel costo del biglietto.

Popeye Village a Malta: un suggestivo parco divertimenti a tema

Il Popeye Village è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9.30 del mattino fino alle 17.30 del pomeriggio. È costituito da diciannove edifici, adibiti per le diverse attività ludiche offerte ai visitatori. Uno di essi ospita, ad esempio, il cinema. Quest’ultimo contiene circa 40 posti e mostra a ripetizione un documentario che tratta la storia del parco, la fase di costruzione e la conseguente realizzazione del film. Alcuni edifici contengono invece musei interattivi ed altri ancora permettono ai viaggiatori junior di arrampicarsi su di essi come dei veri esploratori.

Sono organizzati degli spettacoli all’aperto e, in determinati orari, i personaggi principali del film – Popeye, Olivia, Bluto e Poldo – dominano il piccolo borgo, scattano foto con i turisti e stuzzicano i bambini. È possibile assistere agli spettacoli dei burattini e, tempo permettendo, il personale del parco offre ai visitatori un giro in barca intorno alla baia, mostrando chiaramente il villaggio in prospettiva.

La particolarità del luogo è indiscutibile, tuttavia alcuni turisti hanno denunciato un’unica pecca: il prezzo. Un biglietto costa circa 15 euro, ma il valore può variare a seconda della stagione e della permanenza all’interno del parco. Questo include lettini ed ombrellone sulla spiaggia, accesso al cinema e al minigolf, ma anche la selezione di alcune cartoline di viaggio gratuite. Nondimeno, considerando l’ampiezza limitata del luogo, alcuni considerano comunque il costo dell’ingresso troppo elevato.