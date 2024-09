Viaggio low cost sulla Costiera Amalfitana: dove si può alloggiare senza spendere tantissimo

La Costiera Amalfinata è notoriamente dispendiosa, esistono tuttavia una serie di strategie organizzative da poter applicare per risparmiare.

Esistono delle località le cui bellezze sono riservate ad una ristretta élite di viaggiatori. Per quanto si tratti di una strategia di marketing avvilente, è impossibile negare la realtà. Le strutture alberghiere infatti non valutano i propri prezzi esclusivamente sulla base dei servizi, bensì anche sulla meravigliosa scenografia che le avvolge irrimediabilmente. Il medesimo discorso è applicabile ai locali ed ai ristoranti. Ed ecco perché in un paradiso terrestre, quale è la Costiera Amalfitana, pianificare un diario di viaggio volto al risparmio diventa estremamente difficile.

Non dobbiamo arrenderci però agli impedimenti economici. Le bellezze di cui è pieno il mondo dovrebbero essere accessibili a chiunque riesca a coglierne la grandezza. Per poter visitare la costa campana senza spendere interi stipendi, è sufficiente applicare una serie di strategie organizzative. In primo luogo, è importante selezionare accuratamente la località. Generalmente un turista inesperto considera esclusivamente Amalfi, Positano e talvolta Sorrento. Eppure esistono graziose cittadine, bagnate dal medesimo mare cristallino, ma molto più economiche e vantaggiose sul mercato.

Costiera Amalfitana e prezzi low cost: dove alloggiare

Come abbiamo anticipato, considerare esclusivamente le mete notoriamente frequentate dai vip risulta estremamente riduttivo. Esistono infatti una serie di località limitrofe, le quali offrono ai turisti le medesime bellezze naturali di cui gode l’intera costa campana. Tra i borghi perfetti per un soggiorno amalfitano low cost citiamo ad esempio Minori. Qui potrete trovare una spiaggia in ghiaia e diverse strutture storiche, quali ad esempio la Basilica di Santa Trofimena, ma anche Palazzo Mezzacapo e Villa Marittima. Tra le strutture consigliate troviamo il Residence Torre Paradiso, il quale offre delle stanze il cui prezzo varia dai 150 circa ai 250 euro a notte.

Vicino Minori incontriamo Maiori, perfetta per gli appassionati di storia ed archeologia, in quanto l’ambientazione – oltre ad offrire le meraviglie tipiche della Costiera Amalfitana – è ricca di reperti, quali la Villa Romana, arricchita con mosaici e affreschi perfettamente conservati. Qui sorge l’Hotel Sole, il quale offre alla clientela una posizione privilegiata sul lungomare, bar, ristorante e spiaggia privata. Inoltre, presenta una stazione taxi nelle vicinanze e dunque consente di esplorare autonomamente l’intera zona. In tal caso i prezzi scendono ulteriormente: dai 110 ai 140 euro a notte.

Infine, last but not least, tra le mete low cost includiamo Ravello. Nella cittadina – oltre all’annuale Ravello Festival, con musica dal vivo fino a notte fonda – si presentano panorami incantevoli e luoghi storici da visitare: Villa Rufolo, il chiostro e la Torre Maggiore. La struttura consigliata è Gemma di Ravello, provvista di aria condizionata, connessione alla rete gratuita, giardino e terrazza. Il prezzo delle camere si aggira intorno ai 130 euro a notte. Si tratta dunque di località e alloggi accessibili ad una fascia più ampia di turisti e viaggiatori. Ravello, per intenderci, dista solo 12km da Positano, qualora vogliate visitare l’iconica cittadina.