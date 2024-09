Quando cominciano i mercatini di Natale: le date ufficiali

Le date ufficiali dell’inizio dei mercatini di Natale 2024 in Italia e in Europa. Ecco quando cominciano e quando finiscono

Se c’è una cosa che fa amare ancora di più il Natale – se mai è possibile – sono i mercatini di Natale! Casette di legno dove trovare ogni leccornia, decorazione o oggetto regalo fra lucine colorate, canti natalizi e profumo di vin Brulè. E poi sono l’occasione perfetta per visitare una città italiana o europea. Nel periodo natalizio tutte le città si vestono a festa e diventano ancora più belle con gli alberi di Natale a illuminare le piazze. Così per visitare i mercatini ci si regala un viaggio in una capitale straniera.

Le date dei mercatini di Natale 2024 variano da città a città, ma generalmente durano all’incirca un mese, molti chiudono alla vigilia di Natale, altri restano aperti fino alla befana. I mercatini di Natale hanno una storia antica e non sono soltanto un’occasione di shopping. Sono un elemento della tradizione del Nord Europa: i primi in Germania e Belgio risalgano alla metà del 1400. Poco dopo vennero quegli austriaci e piano piano l’usanza di fiere natalizie si diffuse in tutta l’Europa del Nord. In Italia i primi mercatini, intesi proprio come questi Chrtistkindlmarkt – sono recenti e sono quelli di Trento, Bolzano e dell’Alto Adige-Sud Tirol.

Le date dei mercatini di Natale 2024

Prendete carta e penna, oppure salvate quest’immagine con le date dei mercatini di Natale 2024, i giorni di inizio e di fine.

Budapest dal 17 novembre al 1 gennaio 2025

Praga dal 30 novembre al 6 gennaio 2025

Riga dal 30 novembre al 2 gennaio 2025

Bruxelles dal 29 novembre al 5 gennaio 2025

Bruges dal 24 novembre al 7 gennaio 2025

Cracovia dal 15 novembre al 5 gennaio 2025

Vienna dall’11 novembre al 26 dicembre 2024

Edimburgo dal 18 novembre al 5 gennaio 2025

Zagabria dal 30 novembre al 7 gennaio 2025

Metz dal 24 novembre al 30 dicembre 2025

Strasburgo dal 27 novembre al 27 dicembre 2025

Colmar dal 26 novembre al 29 dicembre 2025

Londra dal 18 novembre al 1 gennaio 2025

Queste sono le date generali poi in ogni città ci sono più mercatini di Natale che potrebbero seguire anche date diverse.