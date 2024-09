Settembre al mare: 3 mete top dove fare il bagno e spendere pochissimo

Andare al mare a settembre conviene: si può fare ancora il bagno e si spende pochissimo rispetto ad agosto. Ecco dove andare in Europa e Italia

Tutti che tornano al lavoro, la campanella scolastica che suona, i primi temporali, le temperature che calano e le giornate che si accorciano. E’ settembre ed è il segno che l’estate è finita. Ma non dappertutto. Già perché ci sono alcuni posti in cui invece continua. Posti che ad agosto sono proibitivi per il caldo e per la folla, ma sono un vero paradiso a settembre. Luoghi in cui fare ancora il bagno al mare, divertirsi e soprattutto spendere pochissimo.

Dunque mentre tutti preparano la borsa per il lavoro voi preparate il trolley con telo da mare costume. E se pensate ‘ah vabbè sono tutti buoni ad andare a cercare l’estate ai tropici’ sappiate che queste mete sono tutte vicino casa. L’Europa del Sud infatti ha un clima meraviglioso tanto che in alcune isole l’estate dura fino a novembre. Provare per credere. Ma senza spingerci troppo oltre ecco 3 mete dove andare al mare a settembre.

Dove andare a settembre al mare: 3 mete top

Il bello di settembre è che i prezzi scendono vorticosamente. Come termina agosto, al massimo dopo il primo weekend di settembre, ecco che magicamente gli alloggi e i voli costano meno. Così quelle mete di mare che solitamente ad agosto o luglio sono inaccessibili diventano economicamente possibili. E nei 3 luoghi che vi suggeriamo dove andare al mare a settembre il bel tempo dura almeno per tutto il mese.

Direte: ‘e dove sta la fregatura?’. Non c’è. L’unico inconveniente possono essere i voli meno frequenti, così come gli autobus locali che passano meno spesso. D’altronde non dovendo più servire una massa di persone il numero di mezzi diminuisce. Ma al di là di questo da una vacanza a settembre avrete solo che da guadagnare. Vi proponiamo 3 mete fuori dall’Italia, sebbene anche la nostra Penisola si difenda bene e offre luoghi meravigliosi per una vacanza al mare a settembre.

Santorini, Grecia

Ibiza, Spagna

Malta

Santorini, economica e senza folla a settembre

Nei mesi di luglio e agosto andare a Santorini non solo costa un occhio della testa, ma diventa davvero impossibile. Alberghi e ristoranti sono tutti pieni, bisogna fare la fila dappertutto perfino in spiaggia! Avete presente quelle foto stupende al tramonto sull’isola? Scordatele! Con la massa di gente che gira per le vie di Santorini fare una foto senza dieci teste che spuntano da ogni dove è impossibile.

Tutt’altro scenario a settembre quando i turisti sono pochi e i prezzi sono decisamente più abbordabili. Potrete permettervi hotel a 4 stelle a prezzi competitivi, potrete fare tutte le foto al tramonto che vorrete e non dovrete fare i turni per mangiare al ristorante. Il clima è ancora prettamente estivo con massime intorno ai 30 gradi. Insomma in una delle isole più belle del mondo che dista appena un paio d’ore di volo da noi è ancora estate.

E se pensate: ‘ah non ci sarà nessun divertimento’ vi sbagliate di grosso. Anzi a settembre a Santorini si scatena la movida. C’è il Festival internazionale della musica e il Film Festival dove potrete vedere film indipendenti. Poi il 24 settembre c’è la tradizionale festa della Vergine Maria del Mirto che coinvolge gli isolani in canti, balli e cene. Insomma a settembre a Santorini vi divertirete più che ad agosto!

Ibiza, a settembre si balla ancora (e meglio)

Ibiza è per antonomasia l’isola del divertimento sfrenato, delle discoteche e dei party fino all’alba (e oltre). A Luglio e ad agosto i costi per i voli e per i soggiorni nell’isola delle Baleari sono altissimi. Le spiagge sono invase da turisti provenienti da tutto il mondo e muoversi in questa calca spesso un po’ troppo alticcia diventa davvero difficile e faticoso. Se questa faccia straripante di Ibiza non vi piace, allora andateci a Settembre e scoprirete un’isola che sa divertirsi, eccome, ma che sa offrire anche altro.

Da metà settembre a metà ottobre le discoteche dell’isola fanno i closing party, ovvero le feste di chiusura della stagione. I migliori dj del mondo vengono a suonare a Ibiza per l’ultima notte dell’estate. Dunque a settembre ad Ibiza non starete di certo in hotel a girarvi i pollici! Anzi avrete molto da fare. Oltre a ballare potrete assistere al Festival del Jazz e girare per i locali senza folla.

Inoltre le spiagge sono finalmente libere e potrete vedere un’isola bellissima e forse inaspettata. Andate al nord a fare delle escursioni e non perdetevi una gita in barca a Formentera. In tutto ciò considerate che i prezzi dei biglietti aerei e degli alberghi sono molto più bassi che ad agosto. Allora avete prenotato?

Malta, il bagno al mare fino a novembre

In quest’isola l’estate dura sei mesi. Dunque state tranquilli che a settembre il clima è ancora molto caldo, ma la buona notizia è che i prezzi sono molto più bassi. Ad agosto infatti i prezzi degli alloggi a Malta sono piuttosto elevati, ma ecco che con l’inizio di settembre i costi iniziano a scendere. Quello che non scendono troppo sono le temperature. Tanto che a Malta è consuetudine andare al mare perfino a novembre.

Malta non è solo un’isola turistica, e a settembre potrete conoscere la sua faccia più autentica e a partecipare a molti eventi. Ad esempio alla tradizionale festa della Vergine, ad inizio mese, o al colorato corteo del Pride che si svolge per le strade cittadine solitamente a metà mese di settembre.

E poi ci sono le spiagge che si mostrano in tutta la loro potente bellezza. Gozo senza la folla di bagnanti è ancora più bella e farsi il bagno in questo mare dalle acque calde è un piacere indescrivibile.

Insomma prenotate il vostro viaggio al mare a settembre spendendo pochissimo e andate a farvi il bagno perché l’estate non è ancora finita!