Come fare per risparmiare sui voli aerei: acquistare biglietti aerei low cost senza spendere troppo

Quando decidete di partire per un viaggio vi mettete all’affannosa ricerca su internet del volo a prezzo scontato. Ma il più delle volte vi scontrate con tante occasioni che si rivelano poi sonore batoste. Fra bagaglio a mano e partenze ad orari improbabili finite per pagare parecchio perfino un volo low cost. Come fare dunque per risparmiare sui voli aerei e acquistare un biglietto a basso costo? Vi sveliamo ora tre trucchi facili facili per pagare meno un volo low cost.

I 3 trucchi per risparmiare sui voli low cost

Se è vero che ci sono dei modi per far abbassare il prezzo del volo, è altrettanto vero che chi vuole risparmiare qualche sacrificio deve fare (e la rima lo sottolinea). E per sacrificio si intende fondamentalmente essere flessibili. Il che vuole dire essere disposti a partire in mezzo alla settimana invece che il venerdì o a prendere il volo delle 6 del mattino anziché quello delle 11. Oppure scegliere un aeroporto vicino alla propria destinazione e decisamente più economico.

Leggi anche -> Tutti i modi per risparmiare sull’acquisto dei voli aerei <<

Inoltre per risparmiare dovete anche essere previdenti e non procrastinatori. Conviene infatti prenotare con congruo anticipo, a gennaio un volo per giugno ad esempio anziché attendere maggio.

C’è poi il capitolo bagaglio. Le compagnie low cost propongono prezzi stracciati, ma si intende la tariffa base senza trolley; le altre compagnie hanno prezzi più alti per la medesima tratta, ma potrete salire a bordo con trolley, borsa e borsetta. Conviene dunque farsi qualche conto prima di precipitarsi a prenotare quello che è in fondo un richiamo per allodole.

Infine fate le comparazioni. Guardate più motori di ricerca di voli e il sito stesso della compagnia aerea, potreste trovare molte sorprese.

Ora che sapete come comportarvi (flessibili, efficienti e attenti) vediamo quali sono i tre trucchi geniali per risparmiare sui voli aerei

Ricerca in incognito

mai nel weekend

separate andata e ritorno

Fare ricerca in incognito per i voli

No, non si tratta di andare in giro vestiti con l’impermeabile e gli occhiali da sole. Semplicemente quando ricercate il prezzo di un volo – e ricercherete per la stessa destinazione su più pagine e più siti – venite riconosciuti come interessati a quell’elemento e di conseguenza vi verrà proposto a prezzo più alto. Meglio dunque fare questo tipo di ricerche in incognito e ancora meglio farle su diversi device. Potreste avere gradite sorprese.

Non si fa nel weekend

Avete pensato ‘oh sabato che ho tempo mi metto a cercare il volo’. Bene, non fatelo. Nel weekend i prezzi salgono. Anche se partite di mercoledì il prezzo che vi apparirà nel fine settimana è più alto. Il costo dei voli aerei funziona un po’ come la Borsa. Se volete acciuffare la proposta migliore mettetevi a guardare i voli in mezzo alla settimana.

Separare i voli di andata e ritorno

Quando si prenota un viaggio si inserisce sul motore di ricerca la data di partenza e quella di ritorno. Il sistema vi fornisce poi delle proposte che contemplano l’andata e il ritorno. Ma spesso e volentieri non sono le migliori che ci siano. Meglio, molto meglio per risparmiare vedere separatamente il volo di andata e ritorno. Potreste avere gradite sorprese.

Se è vero che comportarsi in questa maniera vi aiuterà a trovare prezzi più bassi, tenete sempre d’occhio le offerte delle compagnie aeree e per non farvele sfuggire iscrivetevi alle newsletter così da essere sempre informati!