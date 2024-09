Sembra il paradiso, ma non lo è: in Italia c’è un posto immerso nella natura perfetto per rilassarsi

La ricerca incessante di piccoli angoli indimenticabili alla vista. In Italia, una piccola porzione di paradiso è letteralmente visitabile.

Tra i gusti e chiaramente quelle che sono le preferenze dei turisti che arrivano in Italia da ogni parte del mondo, c’è sicuramente il considerare la possibilità di ritrovarsi di fronte a un qualcosa di unico, un immagine, letteralmente paradisiaca che possa avvicinarsi, il più possibile, all’idea suprema di bellezza. Il nostro paese, per la verità di posti del genere ne è pieno zeppo. In alcuni casi, però, alcuni di essi emergono su tutti, diventando per un certo periodo quanto di più richiesto dagli stessi visitatori.

La natura incontaminata, presente più che mai tra le varie regioni italiane, rappresenta oggi un altro importantissimo elemento ricercato con sempre maggiore frequenza dai turisti provenienti da ogni parte del pianeta. Il lago di San Domenico, bacino artificiale situato presso il comune di Villalago, in provincia dell’Aquila, regione Abruzzo, rappresenta oggi una meta del tutto imperdibile per milioni di appassionati di tali contesti. L’interesse, oltre che la stessa visita, cresce, per questo posto, di anno in anno.

Sembra il paradiso, ma non lo è: il luogo dei sogni per tantissimi turisti

Per la stragrande maggioranza dei turisti che mettono piede in questa incantevole località, il tutto viene spesso paragonato a un vero e proprio angolo di paradiso. La natura incontrastata mostra tutta la sua bellezza e l’equilibrio dei suoi colori, delle sue forme. Il lago di San Domenico, nello specifico, fa parte della riserva naturale delle gole del Sagittario. Sulle sue stesse rive, è possibile inoltre ammirare l’eremo di San Domenico.

La stessa costruzione, anche questa tappa praticamente obbligata per i turisti che arrivano da queste parti, è stata edificata intorno al quindicesimo secolo. L’intero complesso, per cosi dire, comprende anche una grotta interamente scavata nella roccia. Raggiungere il lago di San Domenico è estremamente facile. Il riferimento per chi arriva in auto è l’autostrada A25 Roma-Pescara uscita Cocullo.

Successivamente imboccare la SP 60 e continuare sulla SP 479 fino alla stessa destinazione. Inoltre, dal lago è possibile raggiungere la sorgente Sega, con il suo incredibile percorso panoramico con destinazione Villalago. In questi luoghi è inoltre possibile incontrare branchi di cervi, situazione certo assolutamente unica e incredibilmente magica. Uno scorci di paradiso, si racconta. Un angolo dove ogni attenzione e concessa esclusivamente alla bellezza circostante.