Vicino al Lago di Braies ci sono anche queste meraviglie da vedere: esperienza unica

Natura, tranquillità, aria pulita. Ma anche buona cucina e paesaggi da mozzare il fiato. Tutto ciò lo troverai al Lago di Bries e negli immediati dintorni.

Il Lago di Braies è uno dei posti più incantevoli che ci siano in Italia. Situato nel cuore delle Dolomiti, è certamente tra le destinazioni più affascinanti presenti nel nostro Paese. E lo attestano le tante visite ricevute all’anno in qualsiasi periodo. Con le sue acque turchesi incastonate tra le maestose montagne, attira ogni anno migliaia di visitatori.

Ed oltre alla bellezza del lago stesso, c’è un intero mondo di meraviglie da esplorare nei dintorni, che offre esperienze uniche e indimenticabili. Uno dei modi migliori per apprezzare il paesaggio circostante è percorrere il Sentiero delle Dolomiti. Questo sentiero panoramico offre viste mozzafiato non solo sul Lago di Braies, ma anche sulle vette circostanti. L’escursione è adatta a diversi livelli di difficoltà e permette di immergersi nella flora e fauna locali. Durante il cammino, è possibile incontrare anche piccole cascate e ruscelli, rendendo il percorso ancora più suggestivo. Durante la bella stagione è veramente una esperienza fantastica da provare.

A breve distanza dal Lago di Braies, si trova la Chiesa di San Giovanni in Ranui, un piccolo gioiello architettonico situato nel comune di Villabassa. Questa chiesa, con la sua caratteristica cupola a cipolla, è circondata da un paesaggio incantevole, ideale per una passeggiata tranquilla. All’interno, gli affreschi e l’atmosfera serena offrono un momento di riflessione e bellezza. La posizione panoramica della chiesa rende il luogo perfetto per scattare fotografie indimenticabili.

Cosa si può fare al Lago di Braies?

Un’altra meraviglia da non perdere è il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, che si estende su oltre 25.000 ettari. Questo parco è un vero paradiso per gli amanti della natura e dell’escursionismo. Tra i sentieri ben segnalati, vi sono percorsi che conducono a malghe e rifugi dove è possibile gustare piatti tipici della cucina altoatesina. Le vette dolomitiche offrono scenari unici, e in estate è possibile avvistare animali selvatici come marmotte e stambecchi.

Non lontano dal lago si trova la Malga di Braies, un luogo ideale per una pausa gastronomica. Qui i visitatori possono assaporare formaggi freschi, speck e altri prodotti locali, immersi in un’atmosfera rustica e accogliente. La malga è anche un ottimo punto di partenza per escursioni nei dintorni, con sentieri che si snodano attraverso boschi e prati fioriti. E poi c’è tutto quanto di bello la Val Pusteria possa offrire.

Questa è una zona ricca di storia e cultura, che dona una varietà di attività per tutti i gusti. Dalle passeggiate nei borghi tradizionali come Brunico e Dobbiaco, alle visite ai musei locali, la Val Pusteria è un’ottima meta in tutte le stagioni per chi cerca un’esperienza autentica. La valle è anche famosa per le sue tradizioni culinarie, con ristoranti che offrono piatti tipici preparati con ingredienti freschi e locali.